Le gué de la Bochat Rozoy-Bellevalle Aisne

Le gué de la Bochat A pieds

Le gué de la Bochat Place du Tilleul à Rozoy-Bellevalle 02540 Rozoy-Bellevalle Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Rozoy-Bellevalle, village de Brie à l’habitat dispersé, cet itinéraire champêtre part à la rencontre de charmants hameaux.

English :

Starting from Rozoy-Bellevalle, a village of Brie with a scattered settlement, this rural itinerary goes to meet charming hamlets.

Deutsch :

Diese ländliche Route beginnt in Rozoy-Bellevalle, einem Dorf in Brie mit verstreuten Siedlungen, und führt Sie zu charmanten Dörfern.

Italiano :

Partendo da Rozoy-Bellevalle, un villaggio della regione di Brie con un insediamento sparso, questo itinerario rurale conduce a borghi incantevoli.

Español :

Partiendo de Rozoy-Bellevalle, un pueblo de la región de Brie con un asentamiento disperso, esta ruta rural le lleva a través de encantadoras aldeas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme