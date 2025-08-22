Le gué des Romains Mesbrecourt-Richecourt Aisne

Le gué des Romains A pieds

Le gué des Romains Devant le café de Mesbrecourt 02270 Mesbrecourt-Richecourt Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Cette courte et paisible balade, circonscrite sur la rive droite de la Serre, ne présente aucune difficulté majeure, avec de minimes dénivellations qui permettent la transition entre milieu urbain et champêtre. Résolument herbeux, le parcours offre de belles perspectives verdoyantes qui ourlent le cours d’eau, avec un moulin pour décor.

English :

This short and peaceful stroll, circumscribed on the right bank of the Serre, presents no major difficulties, with minimal differences in level that allow the transition between urban and rural areas. Resolutely grassy, the route offers beautiful green perspectives that border the river, with a mill as a backdrop.

Deutsch :

Dieser kurze, ruhige Spaziergang am rechten Ufer des Flusses Serre bietet keine größeren Schwierigkeiten und nur geringe Höhenunterschiede, die den Übergang zwischen städtischer und ländlicher Umgebung ermöglichen. Die Strecke ist durchgehend grasbewachsen und bietet schöne grüne Perspektiven, die den Flusslauf säumen, mit einer Mühle als Kulisse.

Italiano :

Questa breve e tranquilla passeggiata, limitata alla riva destra della Serre, non presenta grandi difficoltà, con dislivelli minimi che permettono il passaggio tra ambiente urbano e rurale. Il percorso è prevalentemente erboso e offre splendidi panorami verdi lungo il fiume, con un mulino come sfondo.

Español :

Este corto y tranquilo paseo, circunscrito a la orilla derecha del Serre, no presenta mayores dificultades, con mínimos desniveles que permiten la transición entre el medio urbano y el rural. La ruta es predominantemente herbosa y ofrece hermosas vistas verdes a lo largo del río, con un molino como telón de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-07 par Agence Aisne Tourisme