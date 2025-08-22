LE HALAGE D’ECOUFLANT Cantenay-Épinard Maine-et-Loire
Espace Naturel Sensible LE HALAGE D'ECOUFLANT 49000 Cantenay-Épinard Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
En empruntant l’ancien chemin de halage, plongez dans un condensé des basses vallées angevines.
English :
By taking the old towpath, plunge into a condensed version of the lower valleys of Anjou.
Deutsch :
Auf dem alten Treidelpfad tauchen Sie in ein Kondensat der unteren Täler des Anjou ein.
Italiano :
Seguendo l’antica strada alzaia, ci si immerge in un condensato delle valli del basso Anjou.
Español :
Siguiendo el antiguo camino de sirga, sumérjase en una versión condensada de los valles del bajo Anjou.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime