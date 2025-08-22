LE HALAGE D’ECOUFLANT Cantenay-Épinard Maine-et-Loire

LE HALAGE D’ECOUFLANT

Espace Naturel Sensible LE HALAGE D’ECOUFLANT 49000 Cantenay-Épinard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0

En empruntant l’ancien chemin de halage, plongez dans un condensé des basses vallées angevines.

By taking the old towpath, plunge into a condensed version of the lower valleys of Anjou.

Auf dem alten Treidelpfad tauchen Sie in ein Kondensat der unteren Täler des Anjou ein.

Seguendo l’antica strada alzaia, ci si immerge in un condensato delle valli del basso Anjou.

Siguiendo el antiguo camino de sirga, sumérjase en una versión condensada de los valles del bajo Anjou.

