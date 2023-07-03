Le hameau de Cos PR3 Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne

Le hameau de Cos PR3 Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Le hameau de Cos PR3

Le hameau de Cos PR3 Église du hameau de Cos 82130 Lamothe-Capdeville Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier vous dévoilera des vestiges archéologiques qui retracent plus de 2000 ans d’occupation humaine à Cos. Les pièces muséographiques présentées sont exposées au Musée Ingres Bourdelle à Montauban.

+33 5 63 63 60 60

English : The hamlet of Cos

The trail will reveal archaeological remains that trace more than 2000 years of human occupation in Cos. The museum pieces presented are exhibited at the Ingres Bourdelle Museum in Montauban.

Deutsch :

Der Pfad enthüllt Ihnen archäologische Überreste, die mehr als 2000 Jahre menschlicher Besiedlung in Cos nachweisen. Die gezeigten Museumsstücke sind im Musée Ingres Bourdelle in Montauban ausgestellt.

Italiano :

Il percorso rivela resti archeologici risalenti a oltre 2.000 anni fa, quando l’uomo occupò Cos. I reperti del museo sono esposti al Musée Ingres Bourdelle di Montauban.

Español : La aldea de Cos

El sendero revelará restos arqueológicos que rastrean más de 2000 años de ocupación humana en Cos. Las piezas de museo presentadas se exhiben en el Museo Ingres Bourdelle en Montauban.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme