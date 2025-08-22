Le huit d’Espeluche Espeluche Drôme

Le huit d’Espeluche

Le huit d’Espeluche Parking du stade de tennis 26780 Espeluche Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade au départ d’Espeluche vous en fait découvrir les alentours avec ses petites routes bordées de champs de lavande et ses chemins forestiers avec vue sur les villages perchés alentours.

English : Espeluche’s eight-shape

This walk from Espeluche is a discovery of the surroundings: lavender fields running alongside small roads and forest paths.

Deutsch :

Diese Wanderung von Espeluche aus zeigt Ihnen die Umgebung mit ihren kleinen Straßen, die von Lavendelfeldern gesäumt sind, und ihren Waldwegen mit Blick auf die umliegenden hochgelegenen Dörfer.

Italiano :

Partendo da Espeluche, questa passeggiata vi condurrà attraverso la zona circostante, con le sue strade strette costeggiate da campi di lavanda e sentieri forestali che offrono viste sui villaggi collinari circostanti.

Español :

Partiendo de Espeluche, este paseo le llevará por los alrededores, con sus estrechas carreteras bordeadas de campos de lavanda y senderos forestales que ofrecen vistas de los pueblos de las colinas circundantes.

