Le jardin d’Épicure Saint-Thomas Aisne

Le jardin d’Épicure Parking à l’entrée du village, au Ru du Moulin 02820 Saint-Thomas Aisne Hauts-de-France

Sur ces pentes ensoleillées dominant la plaine de Champagne poussaient autrefois 24 ha de vignes. Aujourd’hui ce milieu rendu à la nature constitue une promenade apaisante, agrémentée d’escaliers, passerelles, caillebotis et quelques figures de land art. Pour les amateurs de yoga, 11 emplacements sont proposés le long du ruisseau pour des temps de méditation et de posture.

English :

On these sunny slopes overlooking the plain of Champagne, 24 hectares of vineyards once grew. Today, this area has been returned to nature and is a soothing walk, with stairs, footbridges, duckboards and some land art figures. For yoga enthusiasts, 11 sites are available along the stream for meditation and posture.

Deutsch :

Auf diesen sonnigen Hängen, die die Ebene der Champagne überragen, wuchsen einst 24 Hektar Weinberge. Heute ist diese der Natur zurückgegebene Umgebung ein beruhigender Spaziergang, der mit Treppen, Stegen, Gitterrosten und einigen Land-Art-Figuren geschmückt ist. Für Yogaliebhaber gibt es 11 Plätze entlang des Bachs, an denen sie meditieren und ihre Körperhaltung üben können.

Italiano :

Su questi pendii soleggiati che si affacciano sulla pianura della Champagne, un tempo crescevano 24 ettari di vigneti. Oggi, quest’area è stata restituita alla natura ed è un luogo rilassante in cui passeggiare, con scale, passerelle, pedane per le anatre e alcune figure di land art. Per gli appassionati di yoga, lungo il torrente ci sono 11 punti per la meditazione e la postura.

Español :

En estas soleadas laderas que dominan la llanura de Champagne, crecían antaño 24 hectáreas de vides. Hoy en día, esta zona ha sido devuelta a la naturaleza y es un lugar relajante para pasear, con escaleras, pasarelas, patios y algunas figuras de land art. Para los amantes del yoga, hay 11 lugares a lo largo del arroyo para la meditación y las posturas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-14 par Agence Aisne Tourisme