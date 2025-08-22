Le jardin des roseaux Cannectancourt Oise

Le jardin des roseaux A pieds Facile

Le jardin des roseaux Place de l’église de Cannectancourt 60310 Cannectancourt Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Ce circuit situé dans les paysages vallonnés du Pays des Sources permet la découverte des cultures traditionnel de ce territoire les fruits rouges (fraises, framboises, cerises, groseilles etc.).

Jusque dans les années cinquante, un marché dédié à ces fruits se déroulait à la mi-juin sur la commune. Il est désormais accueili par la ville de Noyon, le 1er week-end du mois de juillet.

Facile

This circuit located in the hilly landscapes of the Pays des Sources allows the discovery of the traditional cultures of this territory: red fruits (strawberries, raspberries, cherries, redcurrants etc.)

Until the 1950s, a market dedicated to these fruits was held in mid-June in the commune. It is now hosted by the town of Noyon on the first weekend of July.

Dieser Rundgang in der hügeligen Landschaft des Pays des Sources ermöglicht die Entdeckung der traditionellen Kulturen dieser Gegend: rote Früchte (Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Johannisbeeren usw.)

Bis in die 1950er Jahre fand Mitte Juni in der Gemeinde ein Markt statt, auf dem diese Früchte angeboten wurden. Heute wird er von der Stadt Noyon am ersten Wochenende im Juli ausgerichtet.

Questo circuito, situato nei paesaggi collinari del Pays des Sources, permette di scoprire le colture tradizionali di questa zona: i frutti rossi (fragole, lamponi, ciliegie, ribes, ecc.)

Fino agli anni Cinquanta, a metà giugno si teneva nel comune un mercato dedicato a questi frutti. Ora è ospitato dalla città di Noyon il primo fine settimana di luglio.

Este circuito, situado en los paisajes de colinas del Pays des Sources, permite descubrir los cultivos tradicionales de esta zona: los frutos rojos (fresas, frambuesas, cerezas, grosellas, etc.)

Hasta los años 50, a mediados de junio se celebraba en el municipio un mercado dedicado a estas frutas. En la actualidad, la ciudad de Noyon la acoge el primer fin de semana de julio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France