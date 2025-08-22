Le Jura Fontaine-Bonneleau Oise

Le Jura En VTT Difficile

Le Jura Place de l’église 60360 Fontaine-Bonneleau Oise Hauts-de-France

Rien de plus agréable que de musarder sur l’un des sentiers qui s’offre au départ de la Coulée Verte appréciable tant en été pour la fraîcheur du couloir arboré aménagé sur cet ancienne voie ferrée qu’en hiver pour les panoramas offerts.

There is nothing more pleasant than lazing around on one of the trails at the start of the Coulée Verte, which is appreciated both in summer for the coolness of the wooded corridor built on this former railway line and in winter for the panoramas offered.

Es gibt nichts Angenehmeres, als auf einem der Wege, die sich am Anfang des Coulée Verte anbieten, zu flanieren, der sowohl im Sommer wegen der Frische des baumbestandenen Korridors, der auf dieser ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegt wurde, als auch im Winter wegen der gebotenen Panoramen geschätzt wird.

Non c’è niente di più piacevole che percorrere uno dei sentieri all’inizio della Coulée Verte, che si apprezza sia in estate per la frescura del corridoio alberato tracciato su questa ex linea ferroviaria, sia in inverno per le viste panoramiche che offre.

No hay nada más agradable que pasear por uno de los senderos del inicio de la Coulée Verte, que se aprecia tanto en verano por el frescor del corredor arbolado trazado sobre esta antigua vía férrea como en invierno por las vistas panorámicas que ofrece.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France