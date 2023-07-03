Le lac de la Piboulette PR2 Montauban Tarn-et-Garonne

Cet itinéraire amènera toute la famille des bois de Lasserre au lac de la Piboulette, lac artificiel servant à l’irrigation de terrains agricoles aux alentours. Ce lac est privé

+33 5 63 63 60 60

English : Piboulette lake PR2

This route will take the whole family from the Bois de Lasserre to Lac de la Piboulette, an artificial lake used to irrigate the surrounding agricultural land. This lake is private

Deutsch :

Dieser Weg führt die ganze Familie von den Wäldern von Lasserre zum Lac de la Piboulette, einem künstlichen See, der zur Bewässerung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen dient. Der See ist privat

Italiano :

Questo percorso porta tutta la famiglia dal Bois de Lasserre al Lac de la Piboulette, un lago artificiale utilizzato per irrigare i terreni agricoli circostanti. Questo lago è di proprietà privata

Español : Lago de Piboulette PR2

Esta ruta llevará a toda la familia desde el Bois de Lasserre hasta el Lac de la Piboulette, un lago artificial utilizado para regar las tierras agrícolas circundantes. Este lago es privado.

