Le Lac de la Vélière et l’alpage de la Chiaupe Champagny-en-Vanoise Savoie

Le Lac de la Vélière et l’alpage de la Chiaupe

Le Lac de la Vélière et l’alpage de la Chiaupe Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire qui vous guide sur le versant sud du vallon à travers de belles zones d’alpages en passant par les ruines du Tovet.

English : Vélière lake and Chiaupe alpine pasture

An itinerary that takes you on the southern slope of the dale through beautiful mountain pastures and the ruins of Tovet.

Deutsch : Der Lac de la Vélière und die Alpe de la Chiaupe

Eine Route, die Sie auf der Südseite des Tals durch schöne Almgebiete vorbei an den Ruinen von Tovet führt.

Italiano :

Questo percorso si snoda lungo il versante meridionale della valle, attraverso splendidi pascoli di montagna e passando per le rovine di Tovet.

Español :

Esta ruta le llevará por la vertiente sur del valle a través de hermosos pastos de montaña y pasando por las ruinas de Tovet.

