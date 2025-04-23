Le Lac de Monampteuil Monampteuil Aisne

Le Lac de Monampteuil Monampteuil Aisne vendredi 1 août 2025.

Le Lac de Monampteuil A pieds

Le Lac de Monampteuil Place de la mairie à Monampteuil 02000 Monampteuil Aisne Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 10400.0 Tarif :

Entre lac et canal, vallée et plateau, ce parcours offre de beaux panoramas sur le Chemin des Dames, en

surplomb du Lac de Monampteuil, ainsi que sur la Montagne Couronnée de Laon avec sa cathédrale. Tout près du parcours, ne manquez pas la magnifique église d’Urcel reconstruite après la Première Guerre mondiale.

English : Le Lac de Monampteuil

Between lake and canal, valley and plateau, this route offers beautiful panoramas on the Chemin des Dames, in

overlooking the Lake of Monampteuil, as well as on the Montagne Couronnée de Laon with its cathedral. Nearby, don’t miss the magnificent church of Urcel, rebuilt after the First World War.

Deutsch : Le Lac de Monampteuil

Zwischen See und Kanal, Tal und Hochebene bietet diese Strecke schöne Panoramen auf den Chemin des Dames, unterhalb von

über dem See von Monampteuil sowie auf den Montagne Couronnée von Laon mit seiner Kathedrale. Ganz in der Nähe der Strecke sollten Sie sich die wunderschöne Kirche von Urcel nicht entgehen lassen, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde.

Italiano :

Tra lago e canale, valle e altopiano, questo percorso offre splendidi panorami sullo Chemin des Dames, affacciandosi sulla

il lago di Monampteuil e la Montagne Couronnée di Laon con la sua cattedrale. Nelle vicinanze, non perdete la magnifica chiesa di Urcel, ricostruita dopo la prima guerra mondiale.

Español : Le Lac de Monampteuil

Entre lago y canal, valle y meseta, esta ruta ofrece hermosos panoramas del Chemin des Dames, con vistas al

el lago de Monampteuil, así como la Montagne Couronnée de Laon con su catedral. Cerca de allí, no se pierda la magnífica iglesia de Urcel, reconstruida tras la Primera Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France