Le lac de Rillé Rillé Indre-et-Loire

Le lac de Rillé 37340 Rillé Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 130 Distance : 8600.0 Tarif :

À proximité du village de Rillé partez à la découverte du lac et longez ses rives pour admirer les superbes paysages, sa faune, sa flore et, pourquoi pas, embarquer à bord d’un train à vapeur centenaire !

English : Lake Rillé

Visit the lake banks near the village of Rillé and soak up the stunning scenery, flora and fauna and even hop on a 100 year old steam train!

Deutsch : Rillé-See

In der Nähe des Dorfes Rillé können Sie den See entdecken und an seinen Ufern entlanglaufen, um die wunderschöne Landschaft, seine Fauna und Flora zu bewundern und, warum nicht, an Bord einer hundertjährigen Dampfeisenbahn zu gehen!

Italiano :

Nei pressi del villaggio di Rillé, partite alla scoperta del lago e passeggiate lungo le sue rive per ammirare il superbo paesaggio, la fauna e la flora e, perché no, salire a bordo di un treno a vapore centenario!

Español : Lago Rillé

Cerca del pueblo de Rillé, salga a descubrir el lago y recorra sus orillas para admirar el magnífico paisaje, su fauna y flora y, por qué no, ¡súbase a un tren de vapor centenario!

