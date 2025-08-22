Le lac des Bruyères Sentier de découverte Millières Manche

Le lac des Bruyères Sentier de découverte

Le lac des Bruyères Sentier de découverte 50190 Millières Manche Normandie

Durée : 80 Distance : 2700.0 Tarif :

Profitez du calme des lieux en marchant autour du plan d’eau entouré d’ajoncs et de bruyères. La promenade autour du petit étang teste vos cinq sens avec des panneaux d’interprétation. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

English : Le lac des Bruyères Sentier de découverte

Enjoy the calm of the place by walking around the pond surrounded by gorse and heather. The walk around the small pond tests your five senses with interpretation panels. It is accessible to people with reduced mobility.

Deutsch :

Genießen Sie die Ruhe der Umgebung bei einem Spaziergang um den von Ginster und Heidekraut umgebenen Teich. Der Spaziergang um den kleinen Teich testet Ihre fünf Sinne mit Hilfe von Interpretationstafeln. Er ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Godetevi la calma della zona passeggiando intorno allo stagno circondato da ginestre ed erica. La passeggiata intorno al laghetto mette alla prova i cinque sensi con pannelli interpretativi. È accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Español :

Disfruta de la calma de la zona mientras caminas alrededor del estanque rodeado de tojos y brezos. El paseo alrededor del pequeño estanque pone a prueba los cinco sentidos con paneles de interpretación. Es accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Normandie Tourisme