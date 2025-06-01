Le Lac du Moulinet VTT n°A Le Buisson Lozère

vendredi 1 août 2025.

Le Lac du Moulinet VTT n°A VTT de descente Facile

Parking devant la base nautique 48100 Le Buisson Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 10212.0 Tarif :

Ce petit circuit permettra aux débutants de découvrir les alentours en empruntant de larges pistes toutes carrossables. Idéal en familleSite VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours A vert niveau très facile

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

This short circuit allows beginners to discover the surrounding area on wide, easy-to-ride trails. Ideal for the whole familyMountain bike site FFC Gévaudan Destination VTT route A green very easy level

Deutsch :

Diese kleine Strecke ermöglicht es Anfängern, die Umgebung auf breiten, gut befahrbaren Pisten zu erkunden. Ideal für FamilienMTB-Website FFC Gévaudan Destination VTT Strecke A grün sehr leicht

Italiano :

Questo breve circuito permetterà ai principianti di scoprire i dintorni su percorsi ampi e facili da percorrere. Ideale per tutta la famigliaSito di mountain bike FFC Gévaudan Destinazione VTT percorso A verde livello molto facile

Español :

Este corto circuito permitirá a los principiantes descubrir los alrededores por pistas anchas y fáciles de recorrer. Ideal para toda la familiaSitio BTT FFC Gévaudan Destino VTT ruta A verde nivel muy fácil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère