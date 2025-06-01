Le Lac du Moulinet VTT n°A Le Buisson Lozère
Le Lac du Moulinet VTT n°A Le Buisson Lozère vendredi 1 août 2025.
Le Lac du Moulinet VTT n°A VTT de descente Facile
Le Lac du Moulinet VTT n°A Parking devant la base nautique 48100 Le Buisson Lozère Occitanie
Durée : 60 Distance : 10212.0 Tarif :
Ce petit circuit permettra aux débutants de découvrir les alentours en empruntant de larges pistes toutes carrossables. Idéal en familleSite VTT FFC Gévaudan Destination VTT parcours A vert niveau très facile
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
This short circuit allows beginners to discover the surrounding area on wide, easy-to-ride trails. Ideal for the whole familyMountain bike site FFC Gévaudan Destination VTT route A green very easy level
Deutsch :
Diese kleine Strecke ermöglicht es Anfängern, die Umgebung auf breiten, gut befahrbaren Pisten zu erkunden. Ideal für FamilienMTB-Website FFC Gévaudan Destination VTT Strecke A grün sehr leicht
Italiano :
Questo breve circuito permetterà ai principianti di scoprire i dintorni su percorsi ampi e facili da percorrere. Ideale per tutta la famigliaSito di mountain bike FFC Gévaudan Destinazione VTT percorso A verde livello molto facile
Español :
Este corto circuito permitirá a los principiantes descubrir los alrededores por pistas anchas y fáciles de recorrer. Ideal para toda la familiaSitio BTT FFC Gévaudan Destino VTT ruta A verde nivel muy fácil
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère