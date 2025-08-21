Le lac du Val Joyeux Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Le lac du Val Joyeux A pieds

Le lac du Val Joyeux 37330 Château-la-Vallière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

Le bourg de Château-la-Vallière, appelé ainsi en hommage à la maitresse de Louis XIV Louise de la Vallière, vous accueille dans un cadre naturel pour une balade qui vous fera découvrir le patrimoine de la petite cité, jadis industrielle, son lac et sa campagne environnante.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Val Joyeux lake

Château-la-Vallière is a town named after Louis XIV’s mistress, Louise de Vallière, whose natural setting is perfect for a walk exploring its once industrial heritage, lake and surrounding countryside.

Deutsch : Der Val-Joyeux-See

Das Städtchen Château-la-Vallière, das zu Ehren der Mätresse Ludwigs XIV. Louise de la Vallière so genannt wurde, empfängt Sie in einer natürlichen Umgebung zu einem Spaziergang, bei dem Sie das Erbe der kleinen, einst industriellen Stadt, ihren See und die umliegende Landschaft entdecken können.

Italiano :

Il villaggio di Château-la-Vallière, che prende il nome dall’amante di Luigi XIV Louise de la Vallière, offre una cornice naturale per una passeggiata attraverso il patrimonio di questa città un tempo industriale, il suo lago e la campagna circostante.

Español : El lago Val Joyeux

El pueblo de Château-la-Vallière, que debe su nombre a la amante de Luis XIV, Louise de la Vallière, ofrece un marco natural para pasear por el patrimonio de esta ciudad antaño industrial, su lago y la campiña circundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par SIT Centre-Val de Loire