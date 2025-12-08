Le Langenberg Zetting Moselle

Le Langenberg Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Langenberg Parking de la Salle Socio-Culturelle 57905 Zetting Moselle Grand Est

Durée : 80 Distance : 5100.0 Tarif :

Le Langeberg qui signifie La Montagne Longue , est une partie incontournable de cette randonnée. Le chemin de promenade suit en partie la Sarre en contrebas dans le cadre agréable du village de Zetting, puis passe par la crête du Langeberg.

La montée, bien que relativement courte, exige un effort modéré. Elle est récompensée par un superbe point de vue en lisière de forêt, sur la campagne environnante et sur l’église de Zetting. La suite du parcours emprunte à cet endroit un petit sentier très agréable bordé par la végétation et rythmé tout du long par une suite de bornes de 1769, en gré des Vosges.

Le Langeberg est particulièrement apprécié pour la richesse de ses panoramas et la tranquillité qu’il procure. Le charme de cette randonnée réside également dans la variété des paysages campagne, forêt et rivière.

Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur découverte de la vallée de la Sarre, elle peut être complétée par le circuit Le Zettingerwald de l’autre côté de la rivière, en empruntant une liaison pittoresque de 1,2 km à travers le village de Zetting. Vous y trouverez une charmante église, il s’agit de l’église de St Marcel, un véritable monument historique connu pour sa tour du XIème siècle, sa nef, son chœur gothique ainsi que ses vitraux.

Que vous soyez en quête de tranquillité, cette deuxième balade au cœur de la forêt offre une expérience enrichissante pour tous les amoureux de nature et d’histoire.

Les deux boucles jouxtent en partie le Circuit des bornes (14,4 km). Au XVIIIe siècle, le pourtour du ban communal de Zetting était jalonné de 81 bornes marquées d’un grand Z représentant un piège un loup, symbole des Comtes de Nassau-Sarrebruck. Quelques-unes de ces bornes sont encore visibles aujourd’hui, le long des petits sentiers ou à l’abri d’un arbre.

– Variante peut être complété par le circuit Le Zettingerwald (4 km).

– Liaison entre les deux boucles, une liaison de 1,2 km qui passe par le village de Zetting (église St Marcel avec sa tour du 11e siècle, nef et chœur gothiques, fresques Renaissance et vitraux). Une deuxième liaison de 1,4 km mène au circuit Le Chemin des Fruitiers (4,5 km).

– Balisage anneau bleu

– Secteur géographique La vallée de la Sarre, jolis détours entre rivière et forêts

– Point de départ Zetting > rue Principale parking de la Salle Socio-Culturelle

Difficulté moyenne

English :

The Langeberg, which means The Long Mountain , is an essential part of this hike. The walk partly follows the river Sarre below in the pleasant surroundings of the village of Zetting, then passes over the Langeberg ridge.

The climb, although relatively short, requires moderate effort. The reward is a superb view of the forest edge, the surrounding countryside and the Zetting church. The rest of the route follows a pleasant little path lined with vegetation and punctuated by a series of Vosges stone milestones dating from 1769.

The Langeberg is particularly popular for its panoramic views and the peace and quiet it offers. The charm of this hike also lies in the variety of landscapes: countryside, forest and river.

For those wishing to continue their discovery of the Saar Valley, the tour can be completed with the Zettingerwald circuit on the other side of the river, taking a picturesque 1.2 km route through the village of Zetting. Here you’ll find a charming church, the Church of St. Marcel, a true historical monument with an 11th-century tower, nave, Gothic choir and stained glass windows.

Whether you’re looking for peace and quiet, this second walk in the heart of the forest offers an enriching experience for all nature and history lovers.

Both loops are partly adjacent to the Circuit des bornes (14.4 km). In the eighteenth century, the perimeter of the Zetting community was marked by 81 milestones with a large Z representing a wolf trap, the symbol of the Counts of Nassau-Sarrebruck. Some of these markers can still be seen today, along small paths or in the shelter of a tree.

– Variant: can be complemented by the Zettingerwald tour: Zettingerwald (4 km).

– Link: between the two loops, a 1.2 km link passes through the village of Zetting (St Marcel church with its 11th-century tower, Gothic nave and choir, Renaissance frescoes and stained-glass windows). A second 1.4 km link leads to the Chemin des Fruitiers circuit (4.5 km).

– Markings: blue ring

– Geographical area: The Sarre valley, lovely detours between river and forest

– Starting point Zetting > rue Principale Salle Socio-Culturelle parking lot

Deutsch :

Der Langeberg, der La Montagne Longue bedeutet, ist ein unverzichtbarer Teil dieser Wanderung. Der Wanderweg folgt teilweise der Saar unterhalb in der angenehmen Umgebung des Dorfes Zetting und verläuft dann über den Kamm des Langebergs.

Der Aufstieg ist zwar relativ kurz, erfordert aber eine mäßige Anstrengung. Er wird mit einem herrlichen Aussichtspunkt am Waldrand belohnt, von dem aus man die umliegende Landschaft und die Kirche von Zetting überblicken kann. Der weitere Weg verläuft hier auf einem kleinen, sehr angenehmen Pfad, der von der Vegetation gesäumt und von einer Reihe von Grenzsteinen aus dem Jahr 1769 in Vogesen-Green rhythmisiert wird.

Der Langeberg ist besonders beliebt wegen seiner Panoramablicke und der Ruhe, die er bietet. Der Reiz dieser Wanderung liegt auch in der Vielfalt der Landschaften: Land, Wald und Fluss.

Wer das Saartal weiter erkunden möchte, kann die Wanderung auf der anderen Seite des Flusses mit dem Rundweg Der Zettingerwald ergänzen, indem er eine 1,2 km lange malerische Verbindung durch das Dorf Zetting nimmt. Dort finden Sie eine charmante Kirche, die Kirche St. Marcel, ein historisches Monument, das für seinen Turm aus dem 11. Jahrhundert, sein Kirchenschiff, seinen gotischen Chor und seine Buntglasfenster bekannt ist.

Ob Sie nun auf der Suche nach Ruhe sind oder nicht, diese zweite Wanderung durch den Wald bietet eine bereichernde Erfahrung für alle Natur- und Geschichtsliebhaber.

Die beiden Rundwege grenzen teilweise an den Circuit des bornes (14,4 km). Im 18. Jahrhundert war der Rand des Gemeindebanns von Zetting mit 81 Grenzsteinen markiert, die mit einem großen Z gekennzeichnet waren, das eine Wolfsfalle darstellte, das Symbol der Grafen von Nassau-Saarbrücken. Einige dieser Grenzsteine sind noch heute an kleinen Pfaden oder im Schutz eines Baumes zu sehen.

– Variante: Kann durch den Rundweg Der Zettingerwald (4 km).

– Verbindung: Zwischen den beiden Rundwegen gibt es eine 1,2 km lange Verbindung, die durch das Dorf Zetting führt (Kirche St Marcel mit ihrem Turm aus dem 11. Jahrhundert, gotisches Kirchenschiff und Chor, Renaissancefresken und Glasmalereien). Eine zweite Verbindung von 1,4 km führt zum Rundweg Le Chemin des Fruitiers (4,5 km).

– Markierung: blauer Ring

– Geografisches Gebiet: Das Saartal, schöne Abstecher zwischen Fluss und Wäldern

– Ausgangspunkt: Zetting > rue Principale Parkplatz des Salle Socio-Culturelle

Italiano :

Il Langeberg, che significa La montagna lunga , è una parte essenziale di questa passeggiata. L’escursione segue in parte il fiume Sarre nei dintorni del villaggio di Zetting, per poi passare sul crinale del Langeberg.

La salita, sebbene relativamente breve, richiede uno sforzo moderato. È ricompensata da una splendida vista sul margine della foresta, sulla campagna circostante e sulla chiesa di Zetting. Il resto del percorso segue un piacevole sentiero costeggiato dalla vegetazione e punteggiato da una serie di pietre miliari dei Vosgi risalenti al 1769.

Il Langeberg è particolarmente apprezzato per le sue viste panoramiche e per la pace e la tranquillità che offre. Il fascino di questa passeggiata risiede anche nella varietà dei paesaggi: campagna, foresta e fiume.

Se volete continuare a esplorare la valle della Sarre, potete completare il sentiero Zettingerwald sull’altra sponda del fiume, percorrendo un pittoresco percorso di 1,2 km attraverso il villaggio di Zetting. Qui troverete un’incantevole chiesa, la Chiesa di St Marcel, un autentico monumento storico con una torre dell’XI secolo, una navata centrale, un coro gotico e vetrate colorate.

Se siete alla ricerca di pace e tranquillità, questa seconda passeggiata nel cuore della foresta offre un’esperienza arricchente per tutti gli amanti della natura e della storia.

I due anelli sono in parte adiacenti al Circuit des bornes (14,4 km). Nel XVIII secolo, 81 pietre di confine contrassegnate da una grande Z che rappresenta una trappola per lupi, simbolo dei conti di Nassau-Sarrebruck, costeggiavano il perimetro di Zetting. Alcuni di questi cippi sono visibili ancora oggi, lungo piccoli sentieri o al riparo di un albero.

– Variante: può essere completata dall’escursione: Lo Zettingerwald (4 km).

– Collegamento: tra i due circuiti, un collegamento di 1,2 km che attraversa il villaggio di Zetting (chiesa di St Marcel con torre dell’XI secolo, navata e coro gotici, affreschi rinascimentali e vetrate). Un secondo collegamento di 1,4 km conduce al sentiero Chemin des Fruitiers (4,5 km).

– Segnaletica: anello blu

– Area geografica: La Valle della Sarre, con le sue belle deviazioni tra fiume e foresta

– Punto di partenza: Zetting > rue Principale parcheggio Salle Socio-Culturelle

Español :

El Langeberg, que significa la montaña larga , es una parte esencial de este paseo. La ruta sigue en parte el curso inferior del río Sarre, en el agradable entorno del pueblo de Zetting, y luego pasa por la cresta del Langeberg.

La subida, aunque relativamente corta, requiere un esfuerzo moderado. La recompensa es una magnífica vista de la linde del bosque, el paisaje circundante y la iglesia de Zetting. El resto de la ruta discurre por un agradable sendero bordeado de vegetación y jalonado por una serie de hitos de piedra de los Vosgos que datan de 1769.

El Langeberg es especialmente popular por sus vistas panorámicas y la tranquilidad que ofrece. El encanto de este paseo reside también en la variedad de paisajes: campo, bosque y río.

Si desea seguir explorando el valle del Sarre, puede completar el sendero Zettingerwald al otro lado del río, recorriendo una pintoresca ruta de 1,2 km por el pueblo de Zetting. Aquí encontrará una encantadora iglesia, la de San Marcel, auténtico monumento histórico con torre del siglo XI, nave, coro gótico y vidrieras.

En busca de paz y tranquilidad, este segundo paseo en el corazón del bosque ofrece una experiencia enriquecedora para todos los amantes de la naturaleza y la historia.

Los dos bucles colindan en parte con el Circuit des bornes (14,4 km). En el siglo XVIII, 81 mojones marcados con una gran Z que representaba una trampa para lobos, símbolo de los Condes de Nassau-Sarrebruck, bordeaban el perímetro de Zetting. Algunos de estos mojones pueden verse todavía hoy, a lo largo de pequeños senderos o al abrigo de un árbol.

– Variante: puede complementarse con la excursión: El Zettingerwald (4 km).

– Enlace: entre los dos circuitos, un enlace de 1,2 km que pasa por el pueblo de Zetting (iglesia de San Marcel con torre del siglo XI, nave y coro góticos, frescos y vidrieras renacentistas). Un segundo enlace de 1,4 km conduce al sendero Chemin des Fruitiers (4,5 km).

– Señalización: anillo azul

– Zona geográfica: El valle del Sarre, con sus bellos desvíos entre río y bosque

– Punto de salida Zetting > rue Principale Aparcamiento Salle Socio-Culturelle

