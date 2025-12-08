Le Lion Couronné Hambach Moselle

Le Lion Couronné Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Lion Couronné Parking près de Église Saint-Hubert 57910 Hambach Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 7100.0 Tarif :

Le circuit vous invite à découvrir le cadre naturel de Hambach. Sur son blason, un lion couronné rouge et noir sur un fond d’or, tenant une tige de sinople ornée de trois roses. Vous profiterez de très belles vues panoramiques sur la campagne environnante, notamment en passant devant la grande croix au lieu-dit Liesberg, ainsi que du calme de la forêt.

Au fil du parcours, le paysage évolue les maisons d’habitation laissent place à un environnement bucolique. Vous marcherez au milieu des champs remplis de round baller en été et passerez devant la grande croix de 9 mètres (1939), dont on raconte qu’elle aurait été érigée pour protéger le village, et dont la vue se porte loin à l’horizon.

En empruntant le chemin vallonné menant au Grosskatzerwald, vous serez entourés d’un beau paysage champêtre digne d’une carte postale… Un moment de calme privilégié avec une vue imprenable sur la campagne environnante.

Cette invitation à la détente se prolonge jusque dans la forêt, où vous pourrez vous laisser porter par l’énergie des arbres et bercer par le chant des oiseaux. Un banc en bois niché dans une petite clairière est le refuge parfait pour une pause empreinte de sérénité, un havre secret au cœur de la nature. Le long d’un joli sentier, chênes, hêtres et pins sylvestres offrent de l’ombre et de la fraicheur en été, ainsi que de belles couleurs orangées en automne.

En sortant de la forêt, vous continuerez sur la piste cyclable qui vous mènera jusqu’à Hambach, en passant juste derrière l’Europôle de Sarreguemines. Vous rejoindrez le village pour terminer votre balade.

– Liaisons de 1,2 km vers le circuit Sur les traces des Spiritains (11,2km) qui passe par Neufgrange

– Balisage anneau vert

– Secteur géographique La vallée de la Sarre, jolis détours entre rivière et forêts

– Point de départ Hambach > rue de la Poste Église Saint-Hubert

Difficulté moyenne

English :

The tour invites you to discover Hambach’s natural surroundings. Hambach’s coat of arms features a red and black crowned lion on a gold background, holding a Vert stem adorned with three roses. You’ll enjoy beautiful panoramic views of the surrounding countryside, particularly as you pass the large cross at Liesberg, as well as the peace and quiet of the forest.

As you make your way along the trail, the landscape changes, with residential houses giving way to pastoral surroundings. You’ll walk through fields filled with round ballers in summer, past the 9-meter high cross (1939), said to have been erected to protect the village, and with a view that stretches far into the horizon.

As you take the undulating path to the Grosskatzerwald, you’ll be surrounded by a postcard-perfect rural landscape? A privileged moment of calm with a breathtaking view of the surrounding countryside.

This invitation to relax extends into the forest, where you can let yourself be carried away by the energy of the trees and lulled to sleep by birdsong. A wooden bench nestled in a small clearing is the perfect refuge for a serene break, a secret haven in the heart of nature. Along a pretty path, oaks, beeches and Scots pines offer shade and coolness in summer, and beautiful orange colors in autumn.

Leaving the forest, continue on the cycle path to Hambach, passing just behind the Sarreguemines Europôle. You’ll return to the village to finish your ride.

– Connections: from 1.2 km to the In the footsteps of the Spiritans circuit (11.2km), which passes through Neufgrange

– Markings: green ring

– Geographical area: The Sarre valley, lovely detours between river and forest

– Starting point: Hambach > rue de la Poste Église Saint-Hubert

Deutsch :

Der Rundgang lädt Sie dazu ein, die natürliche Umgebung von Hambach zu entdecken. Auf seinem Wappen ist ein rot-schwarzer gekrönter Löwe auf goldenem Grund abgebildet, der einen mit drei Rosen geschmückten Sinoplestab hält. Sie werden einen wunderschönen Panoramablick auf die umliegende Landschaft genießen, insbesondere wenn Sie am großen Kreuz im Ort Liesberg vorbeikommen, sowie die Ruhe des Waldes.

Im Laufe des Weges verändert sich die Landschaft: Die Wohnhäuser weichen einer bukolischen Umgebung. Sie wandern durch Felder, die im Sommer mit Round Baller gefüllt sind, und kommen an dem 9 Meter hohen Kreuz (1939) vorbei, das angeblich zum Schutz des Dorfes errichtet wurde und von dem aus man weit in den Horizont blicken kann.

Wenn Sie den hügeligen Weg zum Großkatzerwald nehmen, werden Sie von einer wunderschönen ländlichen Landschaft umgeben sein, die einer Postkarte gleicht Ein besonderer Moment der Ruhe mit einem atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft.

Diese Einladung zur Entspannung setzt sich bis in den Wald fort, wo Sie sich von der Energie der Bäume tragen und vom Gesang der Vögel in den Schlaf wiegen lassen können. Eine Holzbank auf einer kleinen Lichtung ist der perfekte Zufluchtsort für eine ruhige Pause, eine geheime Oase inmitten der Natur. Entlang eines schönen Weges bieten Eichen, Buchen und Kiefern Schatten und Kühle im Sommer und orangefarbene Farben im Herbst.

Wenn Sie den Wald verlassen, fahren Sie auf dem Radweg weiter, der Sie bis nach Hambach führt, direkt hinter dem Europôle de Sarreguemines. Sie erreichen das Dorf, um Ihren Ausflug zu beenden.

– Verbindungen: 1,2 km zum Rundweg Auf den Spuren der Spiritaner (11,2 km), der durch Neufgrange führt

– Markierung: grüner Ring

– Geografisches Gebiet: Das Saartal, hübsche Abstecher zwischen Fluss und Wäldern

– Ausgangspunkt: Hambach > rue de la Poste Kirche Saint-Hubert

Italiano :

Il tour invita a scoprire il contesto naturale di Hambach. Lo stemma della città è caratterizzato da un leone coronato rosso e nero su sfondo oro, che regge uno stelo di Vert ornato da tre rose. Potrete godere di splendide viste panoramiche sulla campagna circostante, in particolare passando davanti alla grande croce di Liesberg, nonché della pace e della tranquillità della foresta.

Man mano che si procede lungo il percorso, il paesaggio cambia: le case lasciano il posto a un ambiente pastorale. Si cammina tra campi pieni di palline rotonde in estate e si passa davanti alla grande croce di 9 metri (1939), che si dice sia stata eretta per proteggere il villaggio, con una vista che spazia in lontananza.

Percorrendo il sentiero ondulato che conduce al Grosskatzerwald, sarete circondati da uno splendido paesaggio da cartolina? Un momento privilegiato di pace e tranquillità con una vista mozzafiato sulla campagna circostante.

Questo invito al relax si estende al bosco, dove potrete lasciarvi trasportare dall’energia degli alberi e cullare il sonno dal canto degli uccelli. Una panchina di legno immersa in una piccola radura è il rifugio perfetto per una pausa serena, un’oasi segreta nel cuore della natura. Lungo un grazioso sentiero, querce, faggi e pini silvestri offrono ombra e frescura in estate e splendidi colori arancioni in autunno.

Uscendo dalla foresta, si prosegue lungo la pista ciclabile fino a Hambach, passando proprio dietro l’Europôle di Sarreguemines. Si può terminare la pedalata in paese.

– Collegamenti: 1,2 km fino al sentiero Sulle orme degli Spiritani (11,2 km), che passa per Neufgrange

– Segnaletica: anello verde

– Area geografica: La valle della Sarre, con belle deviazioni tra fiume e foresta

– Punto di partenza Hambach > rue de la Poste Église Saint-Hubert

Español :

La visita le invita a descubrir el entorno natural de Hambach. El escudo de la ciudad presenta un león coronado de rojo y negro sobre fondo dorado, que sostiene un tallo de Vert adornado con tres rosas. Disfrutará de hermosas vistas panorámicas de los alrededores, sobre todo al pasar por la gran cruz de Liesberg, así como de la paz y la tranquilidad del bosque.

A medida que avanza por la ruta, el paisaje cambia: las casas dan paso a un entorno bucólico. Atravesará campos llenos de bolas redondas en verano y pasará por delante de la gran cruz de 9 metros (1939), que se dice que se erigió para proteger el pueblo, con una vista que se extiende a lo lejos.

Al tomar el camino ondulado que conduce al Grosskatzerwald, se verá rodeado de un hermoso paisaje digno de una postal.. Un momento privilegiado de paz y tranquilidad con una vista impresionante de la campiña circundante.

Esta invitación al relax se extiende hasta el bosque, donde podrá dejarse llevar por la energía de los árboles y adormecerse con el canto de los pájaros. Un banco de madera enclavado en un pequeño claro es el refugio perfecto para una pausa serena, un remanso secreto en plena naturaleza. A lo largo de un bonito sendero, robles, hayas y pinos silvestres ofrecen sombra y frescor en verano, así como hermosos colores anaranjados en otoño.

Al salir del bosque, continúe por el carril bici hasta Hambach, pasando justo por detrás del Europôle de Sarreguemines. Puede terminar su paseo en el pueblo.

– Conexiones: 1,2 km hasta el sendero Tras las huellas de los espiritanos (11,2 km), que pasa por Neufgrange

– Señalización: anillo verde

– Zona geográfica: El valle del Sarre, con bonitos desvíos entre río y bosque

– Punto de salida Hambach > rue de la Poste Église Saint-Hubert

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain