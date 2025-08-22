Le littoral, de Tourlaville à Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le littoral, de Tourlaville à Querqueville

Le littoral, de Tourlaville à Querqueville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 15000.0 Tarif :

Cet itinéraire, fragment du GR 223 appelé Tour du Cotentin, constitue une portion du chemin européen de grande randonnée qui va de la Baltique à la Méditerranée.

English : Le littoral, de Tourlaville à Querqueville

This itinerary, a fragment of the GR 223 called Tour du Cotentin, is a portion of the European long-distance hiking trail that runs from the Baltic to the Mediterranean.

Deutsch :

Diese Route, ein Fragment des GR 223 mit der Bezeichnung Tour du Cotentin, ist ein Teilstück des Europäischen Fernwanderwegs, der von der Ostsee bis zum Mittelmeer führt.

Italiano :

Questo percorso, un frammento del GR 223 chiamato Tour du Cotentin, fa parte dell’itinerario escursionistico europeo di lunga percorrenza che va dal Baltico al Mediterraneo.

Español :

Esta ruta, un fragmento del GR 223 llamado Tour du Cotentin, forma parte del sendero europeo de larga distancia que va del Báltico al Mediterráneo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme