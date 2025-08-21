Le long de la Saire Le Vast Manche

Le long de la Saire

Le long de la Saire 50630 Le Vast Manche Normandie

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Présentation

Balade gourmande et sportive dans de magnifiques paysages variés. De nombreux peintres y ont planté leur chevalet et Roman Polanski y a filmé des scènes de TESS. Après les montées et descentes du circuit, régalez-vous de la spécialité qui se déguste à la boulangerie en fin de parcours la brioche du Vast…

Points remarquables

0– Peu après le départ, vous passez devant la magnifique église Notre-Dame du Vast dont le cœur date de la fin du XIVe siècle. Elle possède un vitrail classé du XVème. Dans l’église il y a un orgue classé, aux grandes qualités, daté de 1876.

1- Ici, un bombardier britannique de la Royal Air Force s’est écrasé le 20 septembre 1940 pendant la bataille d’Angleterre dans ce lieu-dit La Pergée.

2– Vous êtes au bief des Moulins des filatures de coton que le fleuve de la Saire alimentait autrefois. A 50 m, l’entrée du Parc du château de la Germonière. C’est l’ancien parc des filatures, réaménagé à la fin du 19ème siècle avec ses hêtres bicentenaires et son château célèbre pour ses cascades.

3- La fabrique de jouets en bois est créée par Pierre Verseau en 2001. Il déclare Le parfum et la texture m’ont ramené au bois après un détour de 42 ans dans la métallurgie. . A découvrir à la Piletterie, en suivant le panneau.

4- Hameau Jean et hameau Ricard petites maisons typiques en granit dont beaucoup qui étaient en ruines sont maintenant remises en valeur.

5– Arrêt bienvenu aux boulangeries du Vast pour la fameuse brioche au beurre. Sa particularité est d’être cuite au feu de bois. Vous y trouverez également le fameux pain plié.

6- Les cascades du château du Vastfont ici bouillonner la Saire, petit fleuve côtier qui se jette dans la Manche près de Saint-Vaast-la-Hougue.

Points remarquables à proximité

Phare de Gatteville monterez-vous les 365 marches du 2ème plus haut phare d’Europe ? Vous y découvrirez un panorama exceptionnel.

Deux tours Vauban, La Hougue et Tatihou, à Saint-Vaast-la-Hougue classées patrimonial mondial de l’UNESCO.

Eglise Saint-Vigor de Quettehou spécimen caractéristique de l’architecture du XIIIe siècle. Regardez sur le bas-côté les nombreux graffitis datant de 300 ans représentant des bateaux de la bataille de la Hougue.

Panorama de la Pernelle au pied de l’église Sainte Pétronille (11ème siècle), découvrez le panorama magnifique de la Baie des Veys au Sud au phare de Gatteville au nord. Référez-vous à la table d’orientation pour en identifier les éléments.

Eglise Notre Dame de Montfarville (XVIIIè) et ses 19 toiles du peintre Révillais, Guillaume Fouace.

English : Le long de la Saire

Presentation

Gourmet and sporty stroll in beautiful and varied landscapes. Many painters have set up their easel and Roman Polanski has filmed scenes of TESS. After the ascents and descents of the circuit, enjoy the speciality which can be tasted at the bakery at the end of the route: the brioche du Vast..

Highlights

0- Shortly after the departure, you pass in front of the magnificent church Notre-Dame du Vast whose heart dates from the end of the XIVth century. It has a classified stained glass window of the XVth century. In the church there is a classified organ, with great qualities, dated 1876.

1- Here, a British bomber of the Royal Air Force crashed on September 20, 1940 during the Battle of Britain in this place called La Pergée

2- You are in the millstream of the cotton mills that the river Saire used to feed. At 50 m, the entrance of the park of the castle of La Germonière. It is the former spinning mills park, refurbished at the end of the 19th century with its bicentenary beech trees and its castle famous for its waterfalls.

3- The wooden toy factory was created by Pierre Verseau in 2001. He declares: Perfume and texture brought me back to wood after a 42-year detour in the metal industry . To be discovered at the Piletterie, following the sign.

4- Hameau Jean and hamlet Ricard: small typical granite houses, many of which were in ruins, are now restored.

5- Welcome stop at the bakeries of Le Vast for the famous butter brioche. Its particularity is that it is baked over a wood fire. You will also find there the famous folded bread.

6- The waterfalls of the Château du Vastfont here bubble up the Saire, a small coastal river which flows into the Channel near Saint-Vaast-la-Hougue

Remarkable points in the vicinity

Gatteville lighthouse: will you climb the 365 steps of the 2nd highest lighthouse in Europe? You will discover an exceptional panorama

Two Vauban towers, La Hougue and Tatihou, in Saint-Vaast-la-Hougue classified as a UNESCO world heritage site.

Saint-Vigor de Quettehou church: a characteristic example of 13th century architecture. Look at the many 300-year-old graffiti on the aisle representing boats from the Battle of La Hougue.

Panorama of the Pernelle: at the foot of the Sainte Pétronille church (11th century), discover the magnificent panorama of the Baie des Veys in the south at the Gatteville lighthouse in the north. Refer to the orientation table to identify the elements.

Notre Dame de Montfarville church (18th century) and its 19 paintings by the Révillais painter, Guillaume Fouace.

Deutsch :

Präsentation

Gourmet- und Sportwanderung in wunderschönen, abwechslungsreichen Landschaften. Viele Maler haben hier ihre Staffelei aufgestellt und Roman Polanski hat hier Szenen aus TESS gedreht. Nach dem Auf und Ab der Strecke sollten Sie sich an der Spezialität laben, die Sie in der Bäckerei am Ende der Strecke probieren können: die Brioche du Vast..

Bemerkenswerte Punkte

0- Kurz nach dem Start kommen Sie an der wunderschönen Kirche Notre-Dame du Vast vorbei, deren Kern aus dem Ende des 14. Jahrhundert stammt. Sie besitzt ein denkmalgeschütztes Kirchenfenster aus dem 15. In der Kirche gibt es eine denkmalgeschützte Orgel mit großen Qualitäten aus dem Jahr 1876.

1- Hier stürzte am 20. September 1940 während der Schlacht um England ein britischer Bomber der Royal Air Force in diesem Ort namens La Pergée ab

2- Sie befinden sich am Bief des Moulins des filatures de coton (Mühle der Baumwollspinnereien), den der Fluss Saire früher mit Wasser versorgte. 50 m entfernt befindet sich der Eingang zum Park des Schlosses La Germonière. Es ist der ehemalige Park der Spinnereien, der Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen 200 Jahre alten Buchen und dem für seine Wasserfälle berühmten Schloss neu gestaltet wurde.

3- Die Holzspielzeugfabrik wurde 2001 von Pierre Verseau gegründet. Er erklärt: Der Duft und die Textur haben mich nach einem 42-jährigen Abstecher in die Metallindustrie wieder zum Holz zurückgebracht . Zu entdecken in La Piletterie, indem Sie dem Schild folgen.

4- Hameau Jean und Hameau Ricard: Typische kleine Granithäuser, von denen viele, die verfallen waren, nun wieder zur Geltung gebracht werden.

5- Willkommener Halt bei den Bäckereien von Le Vast für das berühmte Butterbrioche. Ihre Besonderheit ist, dass sie über dem Holzfeuer gebacken wird. Hier finden Sie auch das berühmte gefaltete Brot.

6- Die Wasserfälle des Château du Vastfont sprudeln hier die Saire, einen kleinen Küstenfluss, der in der Nähe von Saint-Vaast-la-Hougue in den Ärmelkanal mündet

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Leuchtturm von Gatteville: Werden Sie die 365 Stufen des zweithöchsten Leuchtturms in Europa erklimmen? Von dort aus bietet sich Ihnen ein außergewöhnliches Panorama

Zwei Vauban-Türme, La Hougue und Tatihou, in Saint-Vaast-la-Hougue, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.

Kirche Saint-Vigor in Quettehou: charakteristisches Exemplar der Architektur des 13. Jahrhunderts. Jahrhundert. Sehen Sie sich am Seitenschiff die zahlreichen 300 Jahre alten Graffiti an, die Schiffe aus der Schlacht von La Hougue darstellen.

Panorama de la Pernelle: Am Fuße der Kirche Sainte Petronille (11. Jh.) können Sie das herrliche Panorama von der Baie des Veys im Süden bis zum Leuchtturm von Gatteville im Norden entdecken. Orientieren Sie sich an der Orientierungstafel, um die Elemente zu identifizieren.

Kirche Notre Dame de Montfarville (18. Jh.) und ihre 19 Gemälde des Malers Guillaume Fouace aus Révillais.

Italiano :

Presentazione

Una passeggiata gastronomica e sportiva in un paesaggio bello e vario. Molti pittori hanno allestito qui i loro cavalletti e Roman Polanski ha girato alcune scene di TESS. Dopo le salite e le discese del circuito, concedetevi la specialità che si può gustare nella panetteria alla fine del percorso: la brioche du Vast?

Punti di interesse

0? Poco dopo la partenza, passerete davanti alla magnifica chiesa di Notre-Dame du Vast, il cui cuore risale alla fine del XIV secolo. Ha una vetrata classificata del XV secolo. Nella chiesa è conservato un organo di grande qualità, datato 1876.

1- Qui, un bombardiere britannico della Royal Air Force si è schiantato il 20 settembre 1940 durante la Battaglia d’Inghilterra in questo luogo chiamato La Pergée

2? Siete arrivati ai Moulins des filatures de coton (mulini per il cotone), che il fiume Saire alimentava. A 50 m, l’ingresso al parco del castello della Germonière. Si tratta dell’ex parco delle filande, ridisegnato alla fine del XIX secolo con i suoi faggi bicentenari e il suo castello famoso per le sue cascate.

3- La fabbrica di giocattoli in legno è stata creata da Pierre Verseau nel 2001. Dichiara: L’odore e la consistenza mi hanno riportato al legno dopo 42 anni di diversione nell’industria del metallo . Da scoprire presso la Piletterie, seguendo il cartello.

4- Frazione Jean e frazione Ricard: piccole case tipiche in granito, molte delle quali erano in rovina e sono ora in fase di restauro.

5? Una gradita sosta alle panetterie Le Vast per la famosa brioche al burro. La sua particolarità è che viene cotto su un fuoco di legna. Troverete anche il famoso pane ripiegato.

6- Le cascate del castello di Vastfont risalgono il Saire, un piccolo fiume costiero che sfocia nella Manica vicino a Saint-Vaast-la-Hougue

Punti notevoli nelle vicinanze

Faro di Gatteville: salite i 365 gradini del 2° faro più alto d’Europa? Scoprirete un panorama eccezionale

Due torri di Vauban, La Hougue e Tatihou, a Saint-Vaast-la-Hougue, classificate come patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Chiesa di Saint-Vigor de Quettehou: tipico esempio di architettura del XIII secolo. Osservate i numerosi graffiti di 300 anni fa sul lato della chiesa, che raffigurano imbarcazioni della battaglia di La Hougue.

Panorama de la Pernelle: ai piedi della chiesa di Sainte Pétronille (XI secolo), scoprite il magnifico panorama dalla Baie des Veys a sud fino al faro di Gatteville a nord. Fare riferimento alla tabella di orientamento per identificare gli elementi.

Chiesa di Notre Dame de Montfarville (XVIII secolo) e i suoi 19 dipinti del pittore Revillais Guillaume Fouace.

Español :

Presentación

Un paseo gastronómico y deportivo en un paisaje hermoso y variado. Numerosos pintores han instalado aquí sus caballetes y Roman Polanski filmó escenas de TESS. Después de las subidas y bajadas del circuito, regálese la especialidad que se puede degustar en la panadería del final de la ruta: el brioche du Vast?

Puntos de interés

0? Poco después de la salida, pasará por delante de la magnífica iglesia Notre-Dame du Vast, cuyo corazón data de finales del siglo XIV. Tiene una vidriera clasificada del siglo XV. En la iglesia hay un órgano catalogado de gran calidad, fechado en 1876.

1- Aquí, un bombardero británico de la Royal Air Force se estrelló el 20 de septiembre de 1940 durante la Batalla de Inglaterra en este lugar llamado La Pergée

2? Se encuentra en el tramo de los Moulins des filatures de coton (molinos de algodón), que alimentaba el río Saire. A 50 m, la entrada al parque del castillo de la Germonière. Se trata del antiguo parque de las hilanderías, rediseñado a finales del siglo XIX con sus hayas bicentenarias y su castillo famoso por sus cascadas.

3- La fábrica de juguetes de madera fue creada por Pierre Verseau en 2001. Declara: El aroma y la textura me hicieron volver a la madera después de 42 años de desvíos en la industria del metal . Se descubre en la Piletterie, siguiendo el cartel.

4- Caserío de Jean y caserío de Ricard: pequeñas casas típicas de granito, muchas de las cuales estaban en ruinas y ahora se están restaurando.

5? Una parada de bienvenida en las panaderías Le Vast para el famoso brioche de mantequilla. Su particularidad es que se hornea en un fuego de leña. También encontrará el famoso pan plegado.

6- Las cascadas del castillo del Vastfont remontan aquí el Saire, un pequeño río costero que desemboca en el Canal cerca de Saint-Vaast-la-Hougue

Puntos notables en los alrededores

Faro de Gatteville: ¿subirá los 365 escalones del segundo faro más alto de Europa? Descubrirá un panorama excepcional

Dos torres de Vauban, La Hougue y Tatihou, en Saint-Vaast-la-Hougue clasificadas como patrimonio mundial por la UNESCO.

Iglesia de Saint-Vigor de Quettehou: un ejemplo típico de la arquitectura del siglo XIII. Fíjese en los numerosos grafitis de 300 años de antigüedad que hay en el lateral de la iglesia y que representan barcos de la batalla de La Hougue.

Panorama de la Pernelle a los pies de la iglesia de Sainte Pétronille (siglo XI), descubra el magnífico panorama que va desde la bahía de Veys, al sur, hasta el faro de Gatteville, al norte. Consulte la tabla de orientación para identificar los elementos.

Iglesia de Notre Dame de Montfarville (siglo XVIII) y sus 19 cuadros del pintor Revillais, Guillaume Fouace.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme