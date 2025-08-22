Le long du Dourdou Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Le long du Dourdou

Le long du Dourdou 12140 Entraygues-sur-Truyère Aveyron Occitanie

Gorges du Lot jusqu’à Coursavy, puis Gorges du Dourdou vers Conques, Nauviale, Villecomtal avec la côte de Polissal et sa cascade au sommet, retour par Golinhac (point de vue sur l’Aubrac et les Monts du Cantal).

Gorges du Lot to Coursavy, then Gorges du Dourdou to Conques, Nauviale, Villecomtal with the côte de Polissal and its waterfall at the summit, return via Golinhac (view of Aubrac and Monts du Cantal).

Gorges du Lot bis Coursavy, dann Gorges du Dourdou nach Conques, Nauviale, Villecomtal mit der Côte de Polissal und ihrem Wasserfall auf dem Gipfel, Rückweg über Golinhac (Aussichtspunkt über Aubrac und die Monts du Cantal).

Gole del Lot fino a Coursavy, poi Gole del Dourdou verso Conques, Nauviale, Villecomtal con la côte de Polissal e la sua cascata in cima, ritorno via Golinhac (punto panoramico su Aubrac e i Monts du Cantal).

Gargantas del Lot hasta Coursavy, luego Gargantas del Dourdou hacia Conques, Nauviale, Villecomtal con la côte de Polissal y su cascada en la cima, regreso por Golinhac (mirador sobre Aubrac y los Montes del Cantal).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par ADT Aveyron