Le Lot, Rive gauche, Rive droite Chanac Lozère
Le Lot, Rive gauche, Rive droite Chanac Lozère vendredi 1 août 2025.
Le Lot, Rive gauche, Rive droite Marche nordique Difficulté moyenne
Le Lot, Rive gauche, Rive droite 48230 Chanac Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 10423.0 Tarif :
Un sentier au coeur de la Vallée du Lot, au départ de Chanac, village médiéval au charme pittoresque.
Difficulté moyenne
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
A trail in the heart of the Lot Valley, starting from the picturesque medieval village of Chanac.
Deutsch :
Ein Pfad im Herzen des Lot-Tals, ausgehend von Chanac, einem mittelalterlichen Dorf mit malerischem Charme.
Italiano :
Un percorso nel cuore della Valle del Lot, con partenza dal pittoresco villaggio medievale di Chanac.
Español :
Un sendero en el corazón del valle del Lot, que parte del pintoresco pueblo medieval de Chanac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère