Le Lot, Rive gauche, Rive droite Chanac Lozère

Le Lot, Rive gauche, Rive droite 48230 Chanac Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 10423.0 Tarif :

Un sentier au coeur de la Vallée du Lot, au départ de Chanac, village médiéval au charme pittoresque.

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A trail in the heart of the Lot Valley, starting from the picturesque medieval village of Chanac.

Deutsch :

Ein Pfad im Herzen des Lot-Tals, ausgehend von Chanac, einem mittelalterlichen Dorf mit malerischem Charme.

Italiano :

Un percorso nel cuore della Valle del Lot, con partenza dal pittoresco villaggio medievale di Chanac.

Español :

Un sendero en el corazón del valle del Lot, que parte del pintoresco pueblo medieval de Chanac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère