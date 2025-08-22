Le Maître du Temps Poligny Jura

Le Maître du Temps A pieds

Le Maître du Temps Place des Déportés 39800 Poligny Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Un sorcier malveillant venant tout droit du passé a l’intention de voler et détruire le trésor de la ville la précieuse recette du Comté !

+33 3 84 73 01 34

English :

A malevolent wizard from the past intends to steal and destroy the town’s treasure: the precious recipe for the County!

Deutsch :

Ein bösartiger Zauberer aus der Vergangenheit hat vor, den Schatz der Stadt zu stehlen und zu zerstören: das wertvolle County-Rezept!

Italiano :

Un mago maligno proveniente dal passato intende rubare e distruggere il tesoro della città: la preziosa ricetta della Contea!

Español :

Un malévolo mago del pasado pretende robar y destruir el tesoro de la ciudad: ¡la preciada receta de la Comarca!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data