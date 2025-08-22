Le Maître du Temps Poligny Jura
Le Maître du Temps Poligny Jura vendredi 1 mai 2026.
Le Maître du Temps A pieds
Le Maître du Temps Place des Déportés 39800 Poligny Jura Bourgogne-Franche-Comté
Un sorcier malveillant venant tout droit du passé a l’intention de voler et détruire le trésor de la ville la précieuse recette du Comté !
+33 3 84 73 01 34
English :
A malevolent wizard from the past intends to steal and destroy the town’s treasure: the precious recipe for the County!
Deutsch :
Ein bösartiger Zauberer aus der Vergangenheit hat vor, den Schatz der Stadt zu stehlen und zu zerstören: das wertvolle County-Rezept!
Italiano :
Un mago maligno proveniente dal passato intende rubare e distruggere il tesoro della città: la preziosa ricetta della Contea!
Español :
Un malévolo mago del pasado pretende robar y destruir el tesoro de la ciudad: ¡la preciada receta de la Comarca!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data