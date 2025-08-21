Le marais Pierrepont Aisne

Le marais A pieds

Le marais Devant la mairie de Pierrepont 02350 Pierrepont Aisne Hauts-de-France

Au cœur de la région palustre de la Souche, Pierrepont se souvient de l’exploitation de tourbières qui ont fait sa richesse. Cette excursion, idéale pour toute la famille, pénètre dans le milieu méconnu des marais, paradis ornithologique et floristique. Patience, silence et observation seront vos meilleurs atouts pour découvrir les trésors du marais Saint-Boétien.

English :

In the heart of the marshy region of La Souche, Pierrepont remembers the exploitation of peat bogs which made its wealth. This excursion, ideal for all the family, penetrates in the ignored environment of the marshes, ornithological and floristic paradise. Patience, silence and observation will be your best assets to discover the treasures of the Saint-Boétien marsh.

Deutsch :

Im Herzen der Sumpfregion La Souche erinnert Pierrepont an den Torfabbau, der seinen Reichtum begründet hat. Dieser Ausflug ist ideal für die ganze Familie und führt in die unbekannte Umgebung der Moore, ein Paradies für Vogel- und Pflanzenarten. Geduld, Ruhe und Beobachtung werden Ihre besten Trümpfe sein, um die Schätze des Sumpfes Saint-Boétien zu entdecken.

Italiano :

Nel cuore della regione paludosa di La Souche, Pierrepont ricorda lo sfruttamento delle torbiere che hanno fatto la sua ricchezza. Questa escursione, ideale per tutta la famiglia, si addentra nell’ambiente poco conosciuto delle paludi, un paradiso ornitologico e floristico. Pazienza, silenzio e osservazione saranno le vostre migliori risorse per scoprire i tesori della palude di Saint-Boétien.

Español :

En el corazón de la región pantanosa de La Souche, Pierrepont recuerda la explotación de las turberas que hicieron su riqueza. Esta excursión, ideal para toda la familia, se adentra en el entorno poco conocido de las marismas, un paraíso ornitológico y florístico. La paciencia, el silencio y la observación serán sus mejores bazas para descubrir los tesoros de la marisma de Saint-Boétien.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-12 par Agence Aisne Tourisme