Le Marais Berthecourt Oise

Le Marais Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 8000.0 Tarif :

Cette balade au cœur de la nature vous offre l’opportunité de vous ressourcer pleinement.

Facile

English : Le Marais

This walk in the heart of nature offers you the opportunity to recharge your batteries.

Deutsch : Le Marais

Dieser Spaziergang inmitten der Natur bietet Ihnen die Möglichkeit, sich voll und ganz zu erholen.

Italiano :

Questa passeggiata nel cuore della natura vi offre la possibilità di ricaricare le batterie.

Español : Le Marais

Este paseo en plena naturaleza le ofrece la oportunidad de recargar las pilas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France