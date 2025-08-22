Le Marais Berthecourt Oise
Le Marais Berthecourt Oise vendredi 1 mai 2026.
Le Marais A pieds Facile
Le Marais Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France
Durée : 105 Distance : 8000.0 Tarif :
Cette balade au cœur de la nature vous offre l’opportunité de vous ressourcer pleinement.
English : Le Marais
This walk in the heart of nature offers you the opportunity to recharge your batteries.
Deutsch : Le Marais
Dieser Spaziergang inmitten der Natur bietet Ihnen die Möglichkeit, sich voll und ganz zu erholen.
Italiano :
Questa passeggiata nel cuore della natura vi offre la possibilità di ricaricare le batterie.
Español : Le Marais
Este paseo en plena naturaleza le ofrece la oportunidad de recargar las pilas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France