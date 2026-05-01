Le Mas Neuf Claret Hérault
Le Mas Neuf Claret Hérault vendredi 1 mai 2026.
Le Mas Neuf
Le Mas Neuf Domaine départemental du Mas Neuf 34270 Claret Hérault Occitanie
Durée : 27 Distance : 1860.0 Tarif :
Perché à 408 mètres d’altitude, le Mas Neuf vous invite à un voyage entre ciel, terre… et mémoire des premiers habitants.
https://www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/ +33 4 48 20 05 28
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English :
Perched at 408 meters above sea level, Mas Neuf invites you on a journey between sky, earth… and the memory of the first inhabitants.
Deutsch :
Das Mas Neuf liegt auf 408 m Höhe und lädt Sie zu einer Reise zwischen Himmel, Erde und den Erinnerungen der ersten Bewohner ein.
Italiano :
Arroccato a 408 metri di altitudine, il Mas Neuf vi invita a un viaggio tra cielo e terra e tra i ricordi dei primi abitanti.
Español :
Encaramado a 408 metros de altitud, Mas Neuf le invita a un viaje entre el cielo y la tierra… y los recuerdos de los primeros habitantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup