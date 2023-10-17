Le massif de l’étoile Aubagne Bouches-du-Rhône

Le massif de l’étoile Aubagne Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Le massif de l’étoile

Le massif de l’étoile 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 120 Distance : 48000.0 Tarif :

Vous allez pédaler au milieu des collines de ce massif si bien décrit par Marcel Pagnol, alors vous entendrez peut-être l’un de ses acteurs fétiches vous dire « il est fada ».

http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98

English :

As you pedal through the hills of this massif so well described by Marcel Pagnol, you may hear one of his favorite actors say « il est fada » (« he’s crazy »).

Deutsch :

Sie werden durch die Hügel dieses von Marcel Pagnol so treffend beschriebenen Massivs radeln, dann werden Sie vielleicht einen seiner Fetischschauspieler sagen hören: « Il est fada » (Er ist verrückt).

Italiano :

Pedalerete attraverso le colline di questo massiccio così ben descritto da Marcel Pagnol, per cui potreste sentire uno dei suoi attori preferiti dire « è pazzo ».

Español :

Pedaleará por las colinas de este macizo tan bien descrito por Marcel Pagnol, por lo que podrá oír a uno de sus actores favoritos decir « está loco ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-17 par Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile