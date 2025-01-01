Le Massif forestier Le Lesme Eure

Le Massif forestier église de Sainte Marguerite de l’Autel 27160 Le Lesme Eure Normandie

Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :

Cette boucle vous emmène au cœur de l’un des plus grands ensembles forestiers de Normandie la forêt de Breteuil et celle de Conches. Au cours de votre balade, vous emprunterez une partie du GR 222 (itinéraire reliant Verneuil-sur-Avre à Pont de l’Arche sur 137 km). Une marche agréable à l’ombre de cette belle chênaie-charmaie.

http://www.normandie-sud-tourisme.fr/loisir/7746/ +33 2 32 32 17 17

Le Massif forestier

This loop takes you to the heart of one of the largest forest areas in Normandy: the Breteuil and Conches forests. During your walk, you will take part of the GR 222 (itinerary linking Verneuil-sur-Avre to Pont de l’Arche on 137 km). A pleasant walk in the shade of this beautiful oak forest.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch eines der größten Waldgebiete der Normandie: den Wald von Breteuil und den Wald von Conches. Während Ihrer Wanderung werden Sie einen Teil des GR 222 (137 km lange Route, die Verneuil-sur-Avre mit Pont de l’Arche verbindet) benutzen. Eine angenehme Wanderung im Schatten dieses schönen Eichen-Hainbuchenwaldes.

Italiano :

Questo anello vi porta nel cuore di una delle più grandi aree forestali della Normandia: le foreste di Breteuil e Conches. Durante l’escursione si percorre una parte del GR 222 (percorso che collega Verneuil-sur-Avre a Pont de l’Arche per 137 km). Una piacevole passeggiata all’ombra di questo bellissimo bosco di querce e castagni.

Español :

Este bucle le lleva al corazón de una de las mayores zonas forestales de Normandía: los bosques de Breteuil y Conches. Durante su caminata, recorrerá parte del GR 222 (ruta que une Verneuil-sur-Avre con Pont de l’Arche en 137 km). Un agradable paseo a la sombra de este hermoso bosque de robles y castaños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Normandie Tourisme