Le Mazelet VTT n°1 La Canourgue Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le Mazelet VTT n°1 VTT de descente Difficile
Le Mazelet VTT n°1 Les abrits 48500 La Canourgue Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 28446.0 Tarif :
Longue boucle VTT à la découverte du Causse Sauveterre.Circuit VTT N°1 (balisage rouge)
Difficile
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
Long MTB loop to discover the Causse Sauveterre.MTB Circuit N°1 (red markings)
Deutsch :
Lange MTB-Schleife zur Entdeckung der Causse Sauveterre.MTB-Route N°1 (rote Markierung)
Italiano :
Un lungo anello in mountain bike per scoprire la Causse Sauveterre.Circuito VTT N°1 (segni rossi)
Español :
Un largo bucle en bicicleta de montaña para descubrir el Causse Sauveterre.Circuito VTT N°1 (marcas rojas)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère