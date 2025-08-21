Le Mazet Massegros Causses Gorges Lozère

Le Mazet Marche nordique Très facile

Le Mazet 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 5210.0 Tarif :

Petite balade entre bois et pâturages, avec de belles maisons caussenardes à découvrir dans les villages typiques caussenards.

Très facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A short stroll through woods and pastures, with beautiful Caussen houses to discover in typical Caussen villages.

Deutsch :

Kleine Wanderung zwischen Wäldern und Weiden, mit schönen Caussenard-Häusern, die es in den typischen Caussenard-Dörfern zu entdecken gibt.

Italiano :

Una breve passeggiata tra boschi e pascoli, con alcune belle case in stile Caussen da scoprire nei tipici villaggi Caussen.

Español :

Un corto paseo a través de bosques y pastos, con algunas hermosas casas de estilo Caussen para descubrir en las aldeas típicas de Caussen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère