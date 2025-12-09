Le Méandre Médière Doubs

Le Méandre A pieds Difficulté moyenne

Le Méandre Place centrale du village de Médière 25250 Médière Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Lovés dans une boucle du Doubs, dans la moyenne vallée, les villages de Médière, la Prétière et Blussangeaux se laissent découvrir entre forêts, zones humides, bords de rivière lors d’une petite randonnée agréable.

English :

Nestled in a mid-valley loop of the Doubs River, the villages of Médière, La Prétière and Blussangeaux can be explored through forests, wetlands and riverbanks on a pleasant short hike.

Deutsch :

Die Dörfer Médière, la Prétière und Blussangeaux liegen in einer Schleife des Doubs im mittleren Tal und lassen sich zwischen Wäldern, Feuchtgebieten und Flussufern auf einer kleinen, angenehmen Wanderung entdecken.

Italiano :

I villaggi di Médière, La Prétière e Blussangeaux sono incastonati in un’ansa del Doubs, al centro della valle, e possono essere esplorati attraverso boschi, zone umide e argini del fiume con una breve e piacevole passeggiata.

Español :

Los pueblos de Médière, La Prétière y Blussangeaux están enclavados en un meandro del Doubs, en pleno valle, y pueden recorrerse a través de bosques, humedales y riberas en un agradable y corto paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data