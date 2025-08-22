Le Menhir de Pinjo Chabre VTT n°12 Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Durée : 60 Distance : 8044.0 Tarif :

Un circuit de VTT légèrement vallonné empruntant de larges pistes, accessible aux familles
Très facile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/   +33 4 66 31 82 73

English :

A family-friendly, gently undulating mountain bike trail over wide tracks

Deutsch :

Eine leicht hügelige Mountainbike-Route über breite Pisten, die für Familien geeignet ist

Italiano :

Un percorso per mountain bike leggermente ondulato con piste larghe, adatto alle famiglie

Español :

Un sendero de bicicleta de montaña ligeramente ondulado con pistas anchas, adecuado para familias

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère