Le Menhir de Pinjo Chabre VTT n°12 Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Le Menhir de Pinjo Chabre VTT n°12 48200 Saint-Pierre-le-Vieux Lozère Occitanie
Durée : 60 Distance : 8044.0 Tarif :
Un circuit de VTT légèrement vallonné empruntant de larges pistes, accessible aux familles
Très facile
https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73
English :
A family-friendly, gently undulating mountain bike trail over wide tracks
Deutsch :
Eine leicht hügelige Mountainbike-Route über breite Pisten, die für Familien geeignet ist
Italiano :
Un percorso per mountain bike leggermente ondulato con piste larghe, adatto alle famiglie
Español :
Un sendero de bicicleta de montaña ligeramente ondulado con pistas anchas, adecuado para familias
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère