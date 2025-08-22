Le menhir Broye Saône-et-Loire

Le menhir A pieds Difficulté moyenne

Le menhir Salle des fêtes, en face la mairie 71190 Broye Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3250.0 Tarif :

Il y a peu de menhirs en Morvan. Celui de Broye, en granit, de forme harmonieuse, mesure 4,80 mètres et son poids est estimé à 18 tonnes.

English :

There are few menhirs in Morvan. The Broye menhir, made of granite, has a harmonious shape, measures 4.80 meters and weighs an estimated 18 tons.

Deutsch :

Es gibt nur wenige Menhire im Morvan. Der aus Granit gefertigte, harmonisch geformte Menhir von Broye misst 4,80 m und sein Gewicht wird auf 18 Tonnen geschätzt.

Italiano :

Nel Morvan ci sono pochissimi menhir. Il menhir di Broye, realizzato in granito, ha una forma armoniosa, misura 4,80 metri e pesa circa 18 tonnellate.

Español :

Hay muy pocos menhires en el Morvan. El menhir de Broye, de granito, tiene una forma armoniosa, mide 4,80 metros y pesa unas 18 toneladas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data