Le menhir Broye Saône-et-Loire
Le menhir A pieds Difficulté moyenne
Le menhir Salle des fêtes, en face la mairie 71190 Broye Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Il y a peu de menhirs en Morvan. Celui de Broye, en granit, de forme harmonieuse, mesure 4,80 mètres et son poids est estimé à 18 tonnes.
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
There are few menhirs in Morvan. The Broye menhir, made of granite, has a harmonious shape, measures 4.80 meters and weighs an estimated 18 tons.
Deutsch :
Es gibt nur wenige Menhire im Morvan. Der aus Granit gefertigte, harmonisch geformte Menhir von Broye misst 4,80 m und sein Gewicht wird auf 18 Tonnen geschätzt.
Italiano :
Nel Morvan ci sono pochissimi menhir. Il menhir di Broye, realizzato in granito, ha una forma armoniosa, misura 4,80 metri e pesa circa 18 tonnellate.
Español :
Hay muy pocos menhires en el Morvan. El menhir de Broye, de granito, tiene una forma armoniosa, mide 4,80 metros y pesa unas 18 toneladas.
