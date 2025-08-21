Le Mont Avril Moroges Saône-et-Loire

Le Mont Avril A pieds Difficulté moyenne

Le Mont Avril Cercot 71390 Moroges Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

A 15 km à l’ouest de Chalon-sur-Saône, le site et le sentier de découverte du Mont Avril sont gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la Commune de Moroges et un exploitant agricole. Ce site présente les paysages et milieux naturels caractéristiques de la côte chalonnaise. Vous y observerez de nombreuses espèces végétales et animales caractéristiques des pelouses calcaires. Equipements prévoir de bonnes chaussures et de l’eau

English :

15 km west of Chalon-sur-Saône, the Mont Avril site and discovery trail are managed by the Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in partnership with the Commune de Moroges and a farmer. The site showcases the characteristic landscapes and natural environments of the Côte Chalonnaise. You’ll be able to observe numerous plant and animal species typical of limestone grasslands. Equipment: bring good shoes and water

Deutsch :

15 km westlich von Chalon-sur-Saône werden der Standort und der Entdeckungspfad des Mont Avril vom Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in Partnerschaft mit der Gemeinde Moroges und einem Landwirt verwaltet. Dieser Standort zeigt die für die Côte Chalonnaise charakteristischen Landschaften und natürlichen Lebensräume. Hier können Sie zahlreiche Pflanzen- und Tierarten beobachten, die für Kalkgraslandschaften charakteristisch sind. Ausrüstung: Bringen Sie gutes Schuhwerk und Wasser mit

Italiano :

A 15 km a ovest di Chalon-sur-Saône, il sito e il sentiero di scoperta del Mont Avril sono gestiti dal Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in collaborazione con il Comune di Moroges e un agricoltore. Questo sito presenta i paesaggi e gli ambienti naturali caratteristici della Côte Chalonnaise. Si potranno osservare numerose specie vegetali e animali tipiche delle praterie calcaree. Attrezzatura: portare scarpe buone e acqua

Español :

A 15 km al oeste de Chalon-sur-Saône, el Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, en colaboración con el municipio de Moroges y un agricultor, gestionan el paraje y el sendero de descubrimiento del Mont Avril. Este lugar presenta los paisajes y entornos naturales característicos de la Costa Calonesa. Podrá observar numerosas especies vegetales y animales típicas de las praderas calcáreas. Equipamiento: llevar buen calzado y agua

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data