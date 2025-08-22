Le Mont Bochor depuis les Fontanettes Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Mont Bochor depuis les Fontanettes Randonnée pédestre en aller retour

Le Mont Bochor vous offre un point de vue magnifique sur le village, les glaciers de la Vanoise et le point culminant de la Savoie la Grande Casse (3 855 m).

English : Mont Bochor from Les Fontanettes Return walk

Mt. Bochor offers amazing views of the village, the Vanoise Glaciers , and Grande Casse Peak (3855m), the highest summit in Savoie.

Deutsch :

Vom Mont Bochor aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das Dorf, die Gletscher der Vanoise und den höchsten Punkt Savoyens: die Grande Casse (3 855 m).

Italiano :

Il Mont Bochor offre una magnifica vista sul villaggio, sui ghiacciai della Vanoise e sul punto più alto della Savoia: La Grande Casse (3.855 m).

Español : Mont Bochor desde Les Fontanettes Paseo de ida y vuelta

El Monte Bochor ofrece magníficas vistas del pueblo, los glaciares de la Vanoise y el punto más alto de Saboya: La Grande Casse (3.855 m).

