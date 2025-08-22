Le Mont César Bailleul-sur-Thérain Oise

Le Mont César A pieds Facile

Le Mont César Parking, rue du château 60930 Bailleul-sur-Thérain Oise Hauts-de-France

Le Mont César constitue, du point de vue des habitats, de la faune et de la flore, l’un des sites d’intérêt patrimonial majeur pour la Picardie.

Il reste en Picardie moins de 5% des surfaces en larris (mot picard pour désigner les coteaux calcaires) qui existaient au début du XXè siècle. Le larris du Mont César est l’un des derniers grands ensembles de ces milieux singuliers et vraisemblablement le plus riche du département de l’Oise.

Attention: veiller à rester sur le chemin en raison de l’espace naturel protégé.

Le site a aussi un grand intérêt historique et archéologique puisqu’il a été un refuge gaulois puis un oppidum gallo-romain. Cela lui a valu d’être classé aux monuments historiques en 1979.

Le site est géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

English : Le Mont César

In terms of habitats, flora and fauna, Mont César is one of Picardy’s major heritage sites.

In Picardy, less than 5% of the area of larris (Picardy word for limestone hillsides) that existed at the beginning of the 20th century remains. The larris of Mont César is one of the last large groups of these singular environments, and probably the richest in the Oise département.

Caution: keep to the path as it is a protected natural area.

The site is also of great historical and archaeological interest, having been a Gallic refuge and then a Gallo-Roman oppidum. As a result, it was listed as a historic monument in 1979.

The site is managed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Deutsch : Le Mont César

Der Mont César ist hinsichtlich der Lebensräume, der Fauna und der Flora eines der Gebiete von großem patrimonialen Interesse für die Picardie.

In der Picardie gibt es noch weniger als 5 % der Flächen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Larris (picardisches Wort für Kalksteinhänge) bezeichnet wurden. Das Larris des Mont César ist eines der letzten großen Ensembles dieser einzigartigen Lebensräume und wahrscheinlich das reichste im Departement Oise.

Achtung: Achten Sie darauf, auf dem Weg zu bleiben, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt.

Das Gebiet ist auch von großem historischen und archäologischen Interesse, da es einst ein gallischer Zufluchtsort und später ein gallo-römisches Oppidum war. Dies führte dazu, dass er 1979 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Das Gebiet wird vom Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France verwaltet.

Italiano :

Dal punto di vista degli habitat, della fauna e della flora, il Mont César è uno dei principali siti di interesse patrimoniale della Piccardia.

In Piccardia è rimasto meno del 5% delle aree di larici (termine piccardo per indicare le colline calcaree) che esistevano all’inizio del XX secolo. Il larice del Mont César è una delle ultime grandi aree di questi habitat unici e probabilmente la più ricca del dipartimento dell’Oise.

Fate attenzione a rimanere sul sentiero perché si tratta di un’area naturale protetta.

Il sito è anche di grande interesse storico e archeologico, essendo stato un rifugio gallico e poi un oppidum gallo-romano. Per questo motivo, nel 1979 è stato classificato come monumento storico.

Il sito è gestito dal Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Español : Le Mont César

Desde el punto de vista de los hábitats, la fauna y la flora, el Monte César es uno de los principales lugares de interés patrimonial de Picardía.

En Picardía, queda menos del 5% de las zonas de larris (palabra picarda para designar las laderas calcáreas) que existían a principios del siglo XX. La larris de Mont César es una de las últimas grandes zonas de estos hábitats únicos y probablemente la más rica del departamento de Oise.

Tenga cuidado de no salirse del sendero, ya que se trata de un espacio natural protegido.

El lugar tiene también un gran interés histórico y arqueológico, ya que fue un refugio galo y después un oppidum galo-romano. Por ello, fue declarado monumento histórico en 1979.

El Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France se encarga de su gestión.

2025-06-24