Le mont chauve Souleuvre en Bocage Calvados

Le mont chauve MONTCHAUVET 14350 Souleuvre en Bocage Calvados Normandie

Ce circuit vallonné offre une alternance de chemins boisés et de paysages dégagés. Après avoir admiré les différents panoramas du Bocage et contourné les mégalithes de la Plumaudière, vous apercevrez le Mont Chauve qui se dresse près du hameau des Etournières.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : Le mont chauve

This undulating route offers a medley of wooded paths and open landscapes. After taking the time to admire the views over the typical bocage landscapes, and after passing by the Plumaudière megaliths, you can catch a glimpse of the Mont Chauve, by the hamlet of Etournières.

Deutsch :

Diese hügelige Strecke bietet einen Wechsel zwischen bewaldeten Wegen und offenen Landschaften. Nachdem Sie die verschiedenen Panoramen der Bocage bewundert und die Megalithen von La Plumaudière umrundet haben, erblicken Sie den Mont Chauve, der sich in der Nähe des Weilers Les Etournières erhebt.

Italiano :

Questo percorso collinare offre un’alternanza di sentieri boscosi e campagna aperta. Dopo aver ammirato i vari panorami del Bocage e aver passeggiato intorno ai megaliti di La Plumaudière, vedrete il Mont Chauve, che sorge vicino alla frazione di Les Etournières.

Español :

Esta ruta montañosa ofrece una alternancia de caminos arbolados y campo abierto. Después de admirar los distintos panoramas del Bocage y de pasear por los megalitos de la Plumaudière, verá el Monte Chauve, que se alza cerca de la aldea de Les Etournières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme