Le Mont Chevrier Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie
Le Mont Chevrier Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Plateau naturellement boisé de pins à crochet et d’épicéas, c’est également un point de vue magnifique sur les hameaux des Granges, de la Croix et sur la cuvette de Pralognan.
+33 4 79 08 79 08
English : Mont Chevrier Return walk
A naturally forested plateau covered in mountain pines and spruce trees, it also offers fantastic views of the village-hamlets of Les Granges, La Croix, and the entire Pralognan basin.
Deutsch :
Das Plateau ist natürlich mit Hakenkiefern und Fichten bewaldet und bietet außerdem einen herrlichen Ausblick auf die Weiler Les Granges und La Croix sowie auf den Talkessel von Pralognan.
Italiano :
Questo altopiano, naturalmente boscoso con pini uncinati e abeti rossi, offre una magnifica vista sulle frazioni di Les Granges e La Croix e sul bacino di Pralognan.
Español : Mont Chevrier Paseo de ida y vuelta
Esta meseta está arbolada de forma natural con pinos ganchudos y abetos, y ofrece magníficas vistas sobre las aldeas de Les Granges y La Croix y la cuenca del Pralognan.
