Le Mont Collet Vieux-Moulin Oise

Le Mont Collet A pieds

Le Mont Collet Carrefour de la Gorge du Han 60350 Vieux-Moulin Oise Hauts-de-France

Durée : 80 Distance : 4800.0 Tarif :

À 10 km de Compiègne, une balade au départ du pavillon de l’Impératrice Eugénie et des Étangs de Saint-Pierre. Ces pièces d’eau ont été creusées par les moines Célestins installés en 1309 par Philippe le Bel au Mont Saint-Pierre. Ce site est, aujourd’hui, devenu le paradis de la pêche et de la grimpe dans les arbres.

Le Mont Collet

10 km from Compiègne, a walk starting from the Pavillon de l’Impératrice Eugénie and the Étangs de Saint-Pierre. These ponds were dug by the Célestins monks installed on Mont Saint-Pierre in 1309 by Philippe le Bel. Today, the site is a paradise for fishing and tree-climbing.

Le Mont Collet

10 km von Compiègne entfernt können Sie einen Spaziergang vom Pavillon der Kaiserin Eugenie und den Étangs de Saint-Pierre aus unternehmen. Diese Teiche wurden von den Mönchen der Célestiner gegraben, die 1309 von Philipp dem Schönen auf dem Mont Saint-Pierre angesiedelt wurden. Heute ist der Ort ein Paradies für Angler und Baumkletterer.

Le Mont Collet

A 10 km da Compiègne, una passeggiata che parte dal Pavillon de l’Impératrice Eugénie e dagli Étangs de Saint-Pierre. Questi stagni furono scavati dai monaci Célestins, installati sul Mont Saint-Pierre da Philippe le Bel nel 1309. Oggi il sito è un paradiso per la pesca e l’arrampicata sugli alberi.

Le Mont Collet

A 10 km de Compiègne, paseo que parte del Pavillon de l’Impératrice Eugénie y de los Étangs de Saint-Pierre. Estos estanques fueron excavados por los monjes Celestinos instalados en el Monte Saint-Pierre por Philippe le Bel en 1309. Hoy en día, el lugar es un paraíso para la pesca y la escalada de árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France