Le Mont de Doville VTT Doville Manche

Le Mont de Doville VTT

Le Mont de Doville VTT 50250 Doville Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 12000.0 Tarif :

Le mont de Doville culminant à 130 m domine les marais alentours. La vue est superbe. Puis, le bocage et le marais de la réserve naturelle de la Sangsurière s’offrent à vous pour un parcours qui s’avère difficile et parfois humide. Découvrez parmi les plus charmants gués et chemins creux du bocage cotentinois, les landes et le panorama du Mont de Doville. L’altitude toute relative contraste suffisamment avec les marais et plateaux environnants pour leur valoir le qualificatif présomptueux de mont . L’ensemble des cinq montagnes du Col du Cotentin (Taillepied, Besneville, Doville, Etenclin et Castre) constituent de pittoresques belvédères anciennement mis à profit par quelques châteaux ou corps de garde et, aujourd’hui par de plus spécifiques panoramas. Ponctué de ruines, éventré de carrières, le mont de Doville se distingue des autres monts par sa lande et ses vestiges qui le coiffent.

English : Le Mont de Doville VTT

The Doville mountain, 130 m high, dominates the surrounding marshes. The view is superb. Then, the bocage and the marshes of the Sangsurière nature reserve offer themselves to you for a route which proves difficult and sometimes wet. Discover among the most charming fords and sunken paths of the Cotentinian bocage, the moors and the panorama of the Mont de Doville. The relative altitude contrasts sufficiently with the surrounding marshes and plateaus to give them the presumptuous name of mount . The five mountains of the Col du Cotentin (Taillepied, Besneville, Doville, Etenclin and Castre) are picturesque belvederes formerly used by some castles or guard houses and, today, by more specific panoramas. Punctuated by ruins, torn apart by quarries, the Doville mountain stands out from the other mounts by its moorland and the vestiges that cover it.

Deutsch :

Der 130 m hohe Mont de Doville überragt die umliegenden Sümpfe. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick. Anschließend bieten sich Ihnen die Bocage und das Moor des Naturschutzgebiets La Sangsurière für eine Strecke, die sich als schwierig und manchmal feucht erweist. Entdecken Sie unter anderem die bezauberndsten Furten und Hohlwege der Bocage Cotentinois, die Heidelandschaft und das Panorama des Mont de Doville. Die relative Höhe bildet einen ausreichenden Kontrast zu den umliegenden Sümpfen und Hochebenen, um ihnen die anmaßende Bezeichnung Berg zu verleihen. Die fünf Berge des Cotentin-Passes (Taillepied, Besneville, Doville, Etenclin und Castre) sind malerische Aussichtspunkte, die früher von einigen Schlössern oder Wachtürmen und heute von spezifischeren Aussichtspunkten genutzt werden. Der Berg von Doville ist von Ruinen übersät und von Steinbrüchen durchzogen.

Italiano :

Il monte Doville, alto 130 metri, domina le paludi circostanti. La vista è superba. Poi, il bocage e le paludi della riserva naturale della Sangsurière vi aspettano per un percorso difficile e talvolta umido. Scoprite alcuni dei più affascinanti guadi e sentieri incassati del bocage del Cotentin, le brughiere e il panorama del Mont de Doville. L’altitudine relativa contrasta sufficientemente con le paludi e gli altopiani circostanti da meritare il presuntuoso titolo di montagna . Le cinque montagne del Passo del Cotentin (Taillepied, Besneville, Doville, Etenclin e Castre) costituiscono dei pittoreschi belvedere, un tempo utilizzati da alcuni castelli o case di guardia e oggi utilizzati per panorami più specifici. Punteggiata da rovine, interrotta da cave, la montagna di Doville si distingue dalle altre montagne per la sua brughiera e le vestigia che la ricoprono.

Español :

El monte Doville, de 130 m de altura, domina las marismas circundantes. La vista es magnífica. A continuación, el bocage y las marismas de la reserva natural de Sangsurière le esperan para un recorrido difícil y a veces húmedo. Descubra algunos de los vados y senderos hundidos más encantadores del bocage de Cotentin, los páramos y el panorama del Monte de Doville. La altitud relativa contrasta lo suficiente con las marismas y mesetas circundantes como para ganarse el presuntuoso título de montaña . Los cinco montes del paso de Cotentin (Taillepied, Besneville, Doville, Etenclin y Castre) constituyen pintorescos miradores que en su día fueron utilizados por algunos castillos o casetas de vigilancia y que ahora se utilizan para obtener panorámicas más específicas. Salpicado de ruinas, interrumpido por canteras, el monte Doville se distingue de los demás montes por su páramo y los vestigios que lo cubren.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme