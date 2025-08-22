Le mont de Leuilly Leuilly-sous-Coucy Aisne

Le mont de Leuilly A pieds

Le mont de Leuilly De la place de la mairie de Leuilly-sous-Coucy 02380 Leuilly-sous-Coucy Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Leuilly-sous-Coucy recèle un beau petit patrimoine avec notamment son ancien moulin à eau et son église Saint-Rémi. Découvrez-le sans plus attendre en empruntant ce petit parcours pittoresque.

English :

Leuilly-sous-Coucy conceals a beautiful little heritage with notably its old water mill and its Saint-Rémi church. Discover it without further delay by taking this picturesque little route.

Deutsch :

Leuilly-sous-Coucy birgt ein schönes kleines Kulturerbe, insbesondere seine alte Wassermühle und seine Kirche Saint-Rémi. Entdecken Sie es auf diesem kleinen, malerischen Rundgang.

Italiano :

Leuilly-sous-Coucy vanta un bellissimo patrimonio, in particolare il suo antico mulino ad acqua e la chiesa di Saint-Rémi. Scopritelo senza ulteriori indugi percorrendo questo pittoresco itinerario.

Español :

Leuilly-sous-Coucy posee un bello patrimonio con, en particular, su antiguo molino de agua y la iglesia de Saint-Rémi. Descúbralo sin más, recorriendo esta pintoresca ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-13 par Agence Aisne Tourisme