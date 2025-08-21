Le Mont du Roc Sideville Manche

Le Mont du Roc

Le Mont du Roc 50690 Sideville Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

A quelques pas de l’agglomération cherbourgeoise, ce circuit bocager saura vous surprendre par sa quiétude et la diversité de ses sites et points de vue sur la vallée de la Divette.

English : Le Mont du Roc

A few steps from the Cherbourg town, this bocage circuit will surprise you with its quietness and the diversity of its sites and viewpoints over the Divette valley.

Deutsch :

Diese Heckenlandschaftstour, die nur wenige Schritte vom Ballungsraum Cherbourg entfernt ist, wird Sie mit ihrer Ruhe und der Vielfalt ihrer Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte auf das Tal der Divette überraschen.

Italiano :

A breve distanza da Cherbourg, questo sentiero nel bosco vi sorprenderà per la sua tranquillità e la diversità dei siti e dei punti di vista sulla valle della Divette.

Español :

A poca distancia de Cherburgo, este sendero forestal le sorprenderá por su tranquilidad y la diversidad de sus lugares y miradores sobre el valle de la Divette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme