Le Mont Héraut Coucy-lès-Eppes Aisne

Le Mont Héraut Place du Marquis-de-Saint-Vallier à l’entrée nord-ouest de Coucy-lès-Eppes 02840 Coucy-lès-Eppes Aisne Hauts-de-France

Vallonné, ce circuit commence au milieu des cultures, puis passe au pied du Mont Héraut avant de traverser Mauregny-en-Haye, entre l’église Saint-Martin et l’horloge du château. La balade se termine par une ascension du plateau offrant de belles vues sur les vastes étendues de la Champagne crayeuse.

English :

This hilly circuit starts in the middle of the crops, then passes at the foot of the Mont Héraut before crossing Mauregny-en-Haye, between the church of Saint-Martin and the castle clock. The walk ends with an ascent of the plateau offering beautiful views over the vast expanses of the chalky Champagne region.

Deutsch :

Dieser hügelige Rundweg beginnt inmitten von Anbauflächen und führt am Fuße des Mont Héraut vorbei, bevor er zwischen der Kirche Saint-Martin und der Schlossuhr durch Mauregny-en-Haye führt. Die Wanderung endet mit einem Aufstieg auf das Plateau, das schöne Ausblicke auf die weiten Flächen der kreidehaltigen Champagne bietet.

Italiano :

Questo percorso collinare inizia in mezzo alle coltivazioni, poi passa ai piedi del Mont Héraut prima di attraversare Mauregny-en-Haye, tra la chiesa di Saint-Martin e l’orologio del castello. La passeggiata si conclude con la salita all’altopiano che offre una splendida vista sulle vaste distese di Champagne gessoso.

Español :

Esta ruta de colinas comienza en el centro de los cultivos, luego pasa al pie del Monte Héraut antes de atravesar Mauregny-en-Haye, entre la iglesia de Saint-Martin y el reloj del castillo. La caminata termina con un ascenso a la meseta que ofrece hermosas vistas sobre las vastas extensiones de Champagne calcáreo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme