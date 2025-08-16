Le mont Mouchet Parcours N° 16 Paulhac-en-Margeride Lozère

Le mont Mouchet Parcours N° 16 48140 Paulhac-en-Margeride Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 12990.0

Cette randonnée de 13 km présente un dénivelé positif de 395 mètres. Au départ de Paulhac-en-Margeride elle vous mènera principalement à travers bois sur de beaux chemins. Bien que pas très longue, elle peut s’avérer sportive avec une montée progressive sur la première moitié du parcours.

English :

This 13 km hike has a positive vertical drop of 395 metres. Starting from Paulhac-en-Margeride, it takes you mainly through woods on beautiful paths. Although not very long, it can be quite challenging, with a gradual climb in the first half.

Deutsch :

Diese 13 km lange Wanderung weist einen positiven Höhenunterschied von 395 Metern auf. Sie beginnt in Paulhac-en-Margeride und führt Sie hauptsächlich durch den Wald auf schönen Wegen. Obwohl sie nicht sehr lang ist, kann sie sich mit einem allmählichen Anstieg auf der ersten Hälfte der Strecke als sportlich erweisen.

Italiano :

Questa escursione di 13 km presenta un dislivello positivo di 395 metri. Partendo da Paulhac-en-Margeride, si snoda principalmente attraverso i boschi su bellissimi sentieri. Sebbene non sia molto lunga, può essere impegnativa, con una salita graduale nella prima metà del percorso.

Español :

Esta ruta de 13 km presenta un desnivel positivo de 395 metros. Sale de Paulhac-en-Margeride y discurre principalmente por bosques y hermosos senderos. Aunque no es muy larga, puede resultar exigente, con una subida gradual durante la primera mitad del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère