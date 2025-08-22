Le Mont Pagnotte Pontpoint Oise

Le Mont Pagnotte A pieds Difficulté moyenne

Le Mont Pagnotte Parking de l’abbaye du Moncel, rue du Moncel et croisement rue Chaussée Pontpoint 60700 Pontpoint Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Cette randonnée forestière permet de découvrir le point culminant de la forêt d’Halatte. Au printemps, le promeneur peut y cueillir jonquilles et muguet, en hiver du houx. Les champignons s’y trouvent également en abondance.

English : Le Mont Pagnotte

This forest hike takes in the highest point of the Halatte forest. In spring, you can pick daffodils and lilies of the valley, and holly in winter. Mushrooms are also abundant.

Deutsch : Le Mont Pagnotte

Auf dieser Waldwanderung können Sie den höchsten Punkt des Waldes von Halatte entdecken. Im Frühling kann der Wanderer hier Osterglocken und Maiglöckchen pflücken, im Winter Stechpalmen. Auch Pilze sind hier reichlich vorhanden.

Questa passeggiata nel bosco si snoda nel punto più alto della foresta di Halatte. In primavera si possono raccogliere narcisi e mughetti, in inverno l’agrifoglio. Anche i funghi sono abbondanti.

Español : Le Mont Pagnotte

Este paseo forestal recorre el punto más alto del bosque de Halatte. En primavera, los caminantes pueden recoger narcisos y lirios del valle, y acebos en invierno. También abundan las setas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France