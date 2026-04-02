Le Mont Perton Juvancourt Aube

Le Mont Perton Facile

Le Mont Perton 10310 Juvancourt Aube Grand Est

Durée : Distance : 4800.0 Tarif :

Circuit de 5km environ 1h20. Le village de Juvancourt, point de départ de votre circuit, s’étend sur les premières pentes à l’est de la vallée de l’Aube, dominant la forêt de Clairvaux et sa célèbre abbaye. A la sortie de Juvancourt, près de son charmant lavoir, vous pourrez trouver un moment de quiétude au bord de la Mase. Cerfs et chevreuils se partagent les bois alentours… Soyez discrets…

Facile

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English :

Approx. 5km 1h20. The village of Juvancourt, the starting point for your tour, lies on the eastern slopes of the Aube valley, overlooking the forest of Clairvaux and its famous abbey. On leaving Juvancourt, near its charming wash-house, you can enjoy a moment of peace and quiet on the banks of the river Mase. Deer and roe deer share the surrounding woods… Be discreet…

Deutsch :

Rundweg von etwa 5 km 1 Stunde 20 Minuten. Das Dorf Juvancourt, Ausgangspunkt Ihrer Rundwanderung, erstreckt sich über die ersten Hänge im Osten des Aube-Tals und überragt den Wald von Clairvaux und seine berühmte Abtei. Am Ortsausgang von Juvancourt, in der Nähe seines charmanten Waschhauses, können Sie am Ufer des Flusses Mase einen Moment der Ruhe finden. Hirsche und Rehe teilen sich die umliegenden Wälder… Seien Sie diskret…

Italiano :

Circa 5 km 1h20. Il villaggio di Juvancourt, punto di partenza della passeggiata, si trova sul versante orientale della valle dell’Aube, con vista sulla foresta di Clairvaux e sulla sua famosa abbazia. Alla periferia di Juvancourt, vicino al suo incantevole lavatoio, si può godere di un momento di pace e tranquillità sulle rive del fiume Mase. Cervi e caprioli condividono i boschi circostanti… Siate discreti…

Español :

Aproximadamente 5 km 1h20. El pueblo de Juvancourt, punto de partida de su paseo, se encuentra en la vertiente oriental del valle del Aube, con vistas al bosque de Clairvaux y a su famosa abadía. En las afueras de Juvancourt, cerca de su encantador lavadero, podrá disfrutar de un momento de paz y tranquilidad a orillas del río Mase. Ciervos y corzos comparten los bosques de los alrededores… Sea discreto…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité