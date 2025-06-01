Le Mont Rôti Rieux Seine-Maritime

Le Mont Rôti Rieux Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Mont Rôti

Le Mont Rôti 76340 Rieux Seine-Maritime Normandie

Durée : 180 Distance : 12000.0

Cette boucle, qui s’étend sur 12 kilomètres, s’enfonce au cœur de la forêt d’Eu et des paysages vallonnés typiques de la Vallée de la Bresle. Eglise, chapelle, moulin à eau… sont à découvrir à proximité du circuit.La Forêt d’Eu est indivise et gérée par l’ONF (Office National des Forêts).

English : Le Mont Rôti

This circular walk, which runs for 12 kilometres, goes deep into the Forest of Eu and the typical rolling landscapes of the Bresle Valley. Church, chapel, watermill… are to be seen along the route. The Forest of Eu is an indivisible forest managed by the National Forests Office.

Deutsch :

Dieser 12 km lange Rundweg führt durch den Wald von Eu und die typischen Hügellandschaften des Bresle-Tals. Der Wald von Eu ist ungeteilt und wird vom ONF (Office National des Forêts) verwaltet.

Italiano :

Questo anello di 12 chilometri si addentra nel cuore della foresta di Eu e nei tipici paesaggi collinari della Valle di Bresle. La foresta dell’Unione europea è indivisa e gestita dall’ONF (Office National des Forêts).

Español :

Este bucle de 12 kilómetros se adentra en el corazón del bosque de Eu y en los típicos paisajes de colinas del valle de Bresle. El bosque de Eu es indivisible y está gestionado por la ONF (Office National des Forêts).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme