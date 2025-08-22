Le Mont Saint-Hélène Saint-Pierre-es-Champs Oise

Le Mont Saint-Hélène A pieds Facile

Le Mont Saint-Hélène Parking du Cimetière de Saint-Pierre-es-Champs, route de Brétel 60850 Saint-Pierre-es-Champs Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 10400.0 Tarif :

Au cœur du pays de Bray et de son bocage normand, ce circuit vous emmène au sommet du Mont Sainte-Hélène, réserve naturelle régionale où se côtoient tilleuls, orchidées et papillons comme l’Argus bleu nacré.

Facile

English : Le Mont Saint-Hélène

In the heart of the Pays de Bray and its Normandy bocage, this circuit takes you to the summit of Mont Sainte-Hélène, a regional nature reserve where linden trees, orchids and butterflies such as the pearly blue Argus can be found.

Deutsch : Le Mont Saint-Hélène

Im Herzen des Pays de Bray und seiner normannischen Bocage führt Sie diese Route zum Gipfel des Mont Sainte-Hélène, einem regionalen Naturschutzgebiet, in dem sich Linden, Orchideen und Schmetterlinge wie der perlmuttblaue Argus tummeln.

Italiano :

Nel cuore della regione del Bray e del suo bocage normanno, questo tour vi porterà in cima al Mont Sainte-Hélène, una riserva naturale regionale dove si trovano fianco a fianco tigli, orchidee e farfalle come l’Argus blu perlato.

Español : Le Mont Saint-Hélène

En el corazón de la región de Bray y de su bocage normando, esta excursión le llevará a la cima del Monte Sainte-Hélène, una reserva natural regional en la que conviven tilos, orquídeas y mariposas como el Argus azul perlado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France