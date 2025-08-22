Le Mont Sainte-Hélène Saint-Germer-de-Fly Oise

Le Mont Sainte-Hélène En VTC

Le Mont Sainte-Hélène rue Jean Jaurès 60850 Saint-Germer-de-Fly Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Empruntez les petites routes au coeur du Pays de Bray. Sur le chemin, faites une halte par la côte Sainte-Hélène, Réserve Naturelle Régionale pour sa faune et sa flore.

English : Le Mont Sainte-Hélène

Take the back roads in the heart of the Pays de Bray. On the way, make a stop at the Côte Sainte-Hélène, Regional Nature Reserve for its fauna and flora.

Deutsch : Le Mont Sainte-Hélène

Nehmen Sie die kleinen Straßen im Herzen des Pays de Bray. Legen Sie unterwegs einen Zwischenstopp an der Côte Sainte-Hélène ein, die aufgrund ihrer Fauna und Flora ein regionales Naturreservat ist.

Italiano :

Percorrete le piccole strade nel cuore del Pays de Bray. Lungo il percorso, fate una sosta alla côte Sainte-Hélène, riserva naturale regionale per la sua fauna e flora.

Español : Le Mont Sainte-Hélène

Tome las pequeñas carreteras en el corazón del Pays de Bray. De camino, haga una parada en la côte Sainte-Hélène, Reserva Natural Regional por su fauna y flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France