Le monument d’Ailles Chamouille Aisne

Le monument d’Ailles A pieds

Le monument d’Ailles Parking situé face à l’entrée de Center Parcs 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit ouvre de beaux points de vue sur les vallées de la Bièvre et de l’Ailette, sur le lac ou encore sur le Chemin des Dames au sud. Le sobre épitaphe du monument d’Ailles ( Ici fut Ailles ) rappelle le martyr de cette commune, qui ne fut jamais reconstruite au lendemain de la guerre de 1914-1918.

English :

The circuit offers fine views of the Bièvre and Ailette valleys, the lake and the Chemin des Dames to the south. The sober epitaph on the Ailles monument ( Ici fut Ailles ) recalls the martyrdom of this commune, which was never rebuilt in the aftermath of the 1914-1918 war.

Deutsch :

Dieser Rundweg eröffnet schöne Aussichtspunkte auf die Täler der Bièvre und der Ailette, auf den See oder auch auf den Chemin des Dames im Süden. Das nüchterne Epitaph des Denkmals von Ailles ( Ici fut Ailles ) erinnert an das Martyrium dieser Gemeinde, die nach dem Krieg von 1914-1918 nicht wieder aufgebaut wurde.

Italiano :

Il percorso offre una bella vista sulle valli della Bièvre e dell’Ailette, sul lago e sullo Chemin des Dames a sud. Il sobrio epitaffio sul monumento di Ailles ( Qui c’era Ailles ) ricorda il martirio di questo comune, che non fu mai ricostruito dopo la guerra del 1914-1918.

Español :

La ruta ofrece bellas vistas de los valles de Bièvre y Ailette, el lago y el Chemin des Dames al sur. El sobrio epitafio del monumento de Ailles ( Aquí estaba Ailles ) recuerda el martirio de este municipio, que nunca fue reconstruido tras la guerra de 1914-1918.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme