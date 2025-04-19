Le moulin de Crignon Arcisses Eure-et-Loir

Le moulin de Crignon Arcisses Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Le moulin de Crignon En VTT

Le moulin de Crignon Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Près de la Cour aux Guilliers, s’élèvent quelques pans de murs de l’église St-Aubin, désacralisée après la Révolution.

English :

Near the Cour aux Guilliers, a few sections of the walls of St-Aubin church, desecrated after the French Revolution, stand.

Deutsch :

In der Nähe des Cour aux Guilliers erheben sich einige Mauerteile der Kirche St-Aubin, die nach der Revolution entweiht wurde.

Italiano :

Nei pressi della Cour aux Guilliers si trovano alcuni tratti delle mura della chiesa di St Aubin, profanata dopo la Rivoluzione francese.

Español :

Cerca de la Cour aux Guilliers se conservan algunos tramos de los muros de la iglesia de St Aubin, profanados tras la Revolución Francesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire